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Trump'tan Powell’a faiz tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Powell#Faiz
Trumptan Powell’a faiz tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 18:56

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz oranlarında ’önleyici indirimler’ yapılmasının pek çok kişi tarafından talep edildiğini kaydederek, "Enerji maliyetleri ve gıda fiyatları önemli ölçüde düştüğünde, neredeyse hiç enflasyon olmayabilir fakat büyük bir kaybeden olan bay çok geç, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide yavaşlama olabilir" ifadelerini kullandı.Trump, Avrupa’nın 7 kez faiz indirimi yaptığını vurgulayarak, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti. Trump, “Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden’a, ardından Kamala’ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı” dedi.

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#TRUMP#Powell#Faiz

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