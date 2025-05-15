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Trump’tan İran çıkışı: Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum

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#Donald Trump#İran#ABD
Trump’tan İran çıkışı: Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 02:03

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, "Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. Trump, İran ve ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinerek, İranlı liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye sürece verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki yol olduğunu belirtti. Trump, "Dostça ve dostça olmayan. Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Trump, Al Thani’ye hitaben, "İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’ın Katar’ın sunduğu desteği anlamasını umduğunu belirterek, birçok insanın arzu ettiği daha sert bir yol yerine diplomatik olanı tercih ettiğini vurguladı.

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#Donald Trump#İran#ABD

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