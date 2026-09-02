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Trump'tan Hürmüz Boğazı önerisi: Adı "Trump Boğazı" olsun

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#Trump#Hürriyet Boğazı#ABD
Trumptan Hürmüz Boğazı önerisi: Adı Trump Boğazı olsun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 19:39

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtti.

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Artık burayı ABD’nin kontrolü altına aldığımıza göre, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika’nın kendisi gibi, bu boğaz da hiç olmadığı kadar popüler olurdu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

 

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#Trump#Hürriyet Boğazı#ABD

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