×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandalye jesti

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Erdoğan#Beyaz Saray
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandalye jesti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme sona erdi.

Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı.

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandalye jesti

Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Trump’ın ayrıca uğurlama sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer yetkililer ile ayaküstü sohbet ettiği görüldü.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki tarihi zirve.... Trump: Erdoğan çetin bir adamCumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki tarihi zirve.... Trump: Erdoğan çetin bir adamHaberi görüntüle

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandalye jesti

Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sandalye jesti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Erdoğan#Beyaz Saray

BAKMADAN GEÇME!