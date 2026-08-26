Trump’tan CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya ziyaretine ilişkin açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Rusya'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyleyen Trump, “Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti. Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Hem Moskova hem de Kiev uzlaşmaya hazır görünüyor. Her iki taraf da savaşın sona ermesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda istedikleri noktaya yakın olduklarını kaydederek, ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı. Trump, “Bu durumun çok yakında sona ereceğini düşünüyorum. Venezuela'da zafer kazandık ve çok yakında burada da büyük bir zafer kazanacağız” diye konuştu.

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‘HÜRMÜZ BOĞAZI’ AÇIKLAMASI

Trump, ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu öne sürerek, boğazdaki tüm mayınların da dün itibarıyla tamamen temizlendiğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'ndan sadece ABD'nin izin verdiği gemilerin geçebildiğini savunan Trump, “Boğaz şu anda açık durumda, dün gece 22 tekneyi imha ettik, ablukayı aşanlar var, donanmamız inanılmaz bir iş çıkardı, ordumuz da öyle. Boğaz açık ve dün 10 milyon varil petrol geçirildi” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'in ölüp ölmediğine ilişkin soruyu ise “Öldüğünü sanmıyorum. Çok ağır yaralandı. Vücudunun sol tarafı, kolu, bacağı, her yeri. Çok ağır yaralandı ama öldüğünü sanmıyorum” diye yanıtladı.