Trump’tan Beştepe’de CAATSA mesajı: Yaptırımlar kalkacak

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın toplantısında gazetecilerin sorularını özetle şöyle yanıtladı: Erdoğan: Değerli dostumla Ankara’da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

ÇOK YAKIN DOSTUZ

Trump: Çok yakın arkadaşlarız, çok yakın dostuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir iş çıkartıyor. Havalimanına iner inmez adımın konulduğu bir bina ile karşılaşmak gerçekten çok güzel. Havalimanı çok güzel, gelen yolların hepsi yeni. Çok iyi bir liderlik ediyorsunuz ve dünyanın dört bir yanında saygı görüyorsunuz. Başından beri çok iyi bir ilişkimiz var, çok iyi bir kimyamız var. Çok özel bir ilişki gerçekten aramızdaki. Türkiye’nin çok iyi bir Cumhurbaşkanı var. Çok güçlü bir ülke askeri olarak. Bu ilişkimizden dolayı da her şey çok iyi gidiyor. Şunu söylemek istiyorum; Cumhurbaşkanı’na çok saygım var ve ben-ce bu ilişkiler iki ülkenin de çok lehine. Türkiye ile çok fazla ticaret yapıyoruz.

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ÇETİN ADAMLAR

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Bir ilişkinin neden özel olduğunu asla bilemezsiniz. Bazı insanlar yanınızda olmalıdır, bazıları olmamalıdır. Bazen en iyi ilişkileri böyle çetin adamlarla yürütürsünüz, bazen de çok aciz insanlar olur onlarla da hiç geçinemezsiniz. Bir rahibimiz vardı, Rahip Brunson. Çok uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Masum olduğunu biliyordum. Cumhurbaşkanı’nı aradım ve onu serbest bıraktı. Hıristiyan topluluğu bunu asla unutmayacak. İlişkimiz her zaman çok iyi yürüdü. O andan itibaren anlamıştım Cumhur-başkanı Erdoğan ile aramızdaki kimyanın ne kadar iyi olduğunu. Çok iyi kimyam olmayan bazı liderler de var ve onları da bir şekilde yürütebiliyoruz.

BEN İNSANLARI TEST EDİYORDUM

NATO, beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı dostum çok güçlü bir lider, ayrıca çok güçlü bir adam, belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. NATO, bize çok iyi davranmıyordu. İran konusunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Yardım istemiyordum da aslında ama ben hiçbir şey sormadan bile bize, ‘Hayır orada olmayacağız’ diye bir cevap verdiler. Soru bile sormamıştık. Ben insanları test ediyordum. İhtiyacımız olduğunda bize yardım edecekler mi? Çünkü biz hep onlara yardım ettik ve eminim ki onlar da bize yardım edecektir, dedik ancak İtalya, Almanya ve Fransa bizi reddetti. Ben de ‘Tamam’ dedim. Niye 100 milyonlarca dolar harcayarak onlara yardım ediyoruz ki, onlar yanımızda olmayacaksa?

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İRAN-ABD GERİLİMİ, GAZZE

Erdoğan: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye çalışıyoruz. Özellikle Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kara-rın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum. NATO’da iki önemli ülke olarak bizler bu zirveden güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri değerli dostum ile paylaşıp görüşeceğiz ve ona göre adımlarımızı atacağız.

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8 SAVAŞI DURDURDUM

Trump: Putin ile görüştüm. Sayın Erdoğan’a da çok saygı duyar kendisi. Zelenski ile de görüştüm. Ben-ce bir sonuca ulaşacağız. Ben 8 savaşı durdurdum, bence 9’uncuya da ulaşacağız. Bazen Putin bazen Zelenski ile çok iyi oluyorum, bazen de tersi. En iyi bildiğim şey anlaşmalar. Ben hep anlaşmalar yaparım.

TÜRKÇE ‘MERHABA ASKER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Trump’ın ‘The Beast’ (Canavar) olarak bilinen zırhlı makam aracına, Beştepe girişinden tören alanına kadar Türk ve Amerikan bayrağı taşıyan atlı birlikler eşlik etti. Trump, tören kıtasını “Merhaba Asker” sözleriyle selamladı.

ANKARA 5 UÇAK SÖZÜ

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Trump: Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F-35 ve bunu düşüneceğiz.

Erdoğan: Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump’ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve Sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

TRUMP: CAATSA YAPTIRIMLARI KALKACAK

Trump: Yaptırımları iptal edeceğiz. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.

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Trump: (Trump’a, Türkiye’ye KAAN motoru satışı da soruldu) ABD’den bir uçak satın aldığınızda, motorlarının bakımında yardımcı olmak bizim yükümlülüğümüz.

İNANIYORUM Kİ MÜJDEYİ TEKRAR EDECEK

Erdoğan: Ben bunu daha önce değerli dostum Trump ile görüştüm ve KAAN ile ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjde ile de liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.

BEŞTEPE’DE OVAL OFİS FORMATI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, baş başa görüşmelerinin ardından Beştepe’de Türk ve ABD basınının karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamında gerçekleştirilen basın bölümü, Washington’daki Beyaz Saray’ın ünlü Oval Ofis görüşmelerini andıran bir formatta yapıldı. İki lider, heyetleriyle birlikte kameralara görüntü verdi. Görüşmenin başında kısa değerlendirmelerde bulunan Erdoğan ve Trump, daha sonra Türk ve ABD’li gazetecilerin sorularını birlikte yanıtladı. Sorular Türkiye-ABD ilişkileri, NATO, savunma sanayisi işbirliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze, Suriye ve bölgesel güvenlik başlıklarında yoğunlaştı. Beştepe’de ilk kez uygulanan bu format, diplomatik yönüyle Beyaz Saray’daki Oval Ofis basın bölümlerini hatırlattı.

YENİÇERİLER DE İLK KEZ TÖRENDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ı karşıladığı resmi tören ilklere de sahne oldu. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden geleneksel kıyafetli askerler diğer karşılama törenlerinde olduğu gibi turkuaz halının yanında değil, bu kez Cumhurbaşkanlığı ana binası önündeki merdivenlerde yerini aldı. Turkuaz halının yanında ise Osmanlı İmparatorluğu birliklerini temsilen Yeniçeri kıyafetli askerler yer alırken, bu da Beştepe’de bir ilk oldu.

AİR FORCE ONE MUHABBETİ

ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan Air Force One, dün öğle saatlerinde Ankara Havalimanı’na iniş yaptı. Ankara ziyareti, Katar’ın hediyesi yeni Air Force One’ın ilk uluslararası seferi olarak kayıtlara geçti. Trump’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. İki lider, resmi programa geçmeden önce kısa süre ayaküstü sohbet etti. Trump, “Bu, bu uçağın ilk uçuşu” ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Evet, evet biliyorum. Duydum” karşılığını verdi. Trump, uçağın “Yepyeni” olduğunu vurgulayarak değerinin yaklaşık 800 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu sırada çevirmen, Erdoğan’a uçağın ilk kez başkanlık uçağı olarak kullanıldığını ve hediye edildiğini aktarırken, Erdoğan “Katar’dan geldi” dedi. Çevirmen de Trump’a “Qatar, as a gift” (Katar’dan, hediye olarak) ifadesiyle tercüme yaptı. Trump ise bunu “Evet, evet” diyerek onayladı. Trump, havaalanındaki askerleri Türkçe “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Trump, Ankara Havalimanı’ndaki Devlet Konuk Evi’nde görüştü.

TRUMP’A TÜRK YILDIZLARI SÜRPRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Trump ve Erdoğan turkuaz halıda yürüdü. Tören sırasında top atışları yapılırken, Türk yıldızları da alçak uçuş gerçekleştirdi. Türk yıldızları hem ABD bayrağı hem de Türk bayrağının renklerini kullanarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

RUBIO’YLA SOHBET

Trump’ı karşılama töreninde bakanlar da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki dev zirve kapsamında Trump’la birlikte Ankara’ya gelen heyetteki ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile sohbet etti.