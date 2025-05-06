Trump’la telefon: Erdoğan’la çalışmayı dört gözle bekliyorum

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Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde, Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme Haberi görüntüle

TRUMP: DAVET ETTİ KENDİSİ DE GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında şunları söyledi: “Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı, ilerleyen bir tarihte Türkiye’ye gitmem için davette bulundu, kendisi de Washington’a gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi. Aramızda birçok konuda yakın işbirliği vardı. Bunlardan biri de, hapse atılan rahip Andrew Brunson’ın benim talebim üzerine derhal ABD’ye geri gönderilmesiydi. Her halukârda, bu saçma ama ölümcül Rusya-Ukrayna Savaşı’nı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum! Şimdi!”

CUMHURBAŞKANIMIZLA TRUMP ARASINDAKİ GÖRÜŞME ÇOK KAPSAMLIYDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı demokrasiye yapılmış saldırı olarak değerlendirdiklerini ve lanetlediklerini belirten Çelik. Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin de özetle şunları kaydetti:

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“Özgür Özel’e alçakça saldırı yapıldı. Bir kere daha bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik beraberlik içerisinde olması önemlidir. sayın Özel’e yapılan saldırıyı topyekün reddediyor ve lanetliyoruz. Bütün siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasimize yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz. Hangi siyasetçiye yapılırsa yapılsın, hangi genel başkana yapılırsa yapılsın, hepimize yapılmış saldırıdır.

(Terörsüz Türkiye hedefi) İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını günler içinde bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde PKK’nın kendini feshetmesiyle ve silahlı unsurlarını bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz.

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(Erdoğan-Trump görüşmesi) Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki görüşme çok kapsamlı bir görüşmeydi. Değinilmedik konu almadı. O nedenle uzun bir görüşme oldu. İki lider birbirlerini iyi tanıyorlar. Gazze konusu, Rusya - Ukrayna Savaşı ve Suriye konusu konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı Washington’da görmek istediğin söyledi. Kendisi Türkiye’ye müstakil olarak bir ziyaret yapmak istediğini söyledi. Gerek Suriye gerekse de Rusya savaşıyla ilgili yakın temasta olunması gerektiğine dair mutabakat çıkmış oldu. Gazze konusunda Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ifade etti. Büyükelçi üzerinde Kongre’de büyük bir mutabakat oldu. Bu bölgedeki konulara hakim olduğunu bildiğimiz birisi. Cumhurbaşkanımız uygun vaktinde Büyükelçiye randevu verecekler.