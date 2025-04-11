Trump'ın olası Türkiye ziyareti: Kritik görüşmede dosya kabarık

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Henüz Ortadoğu turu kesinleşmedi. Ankara'da nasıl bakılıyor, Trump ile Erdoğan telefon görüşmesinde önce Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret etmesi sonrasında da Trump'ın Türkiye'ye gelmesi yönünde diyalog gerçekleşti. Tabii Trump sürprizlerle dolu bir isim. CNN International'ın dediği gibi Mayıs ayında Orta Doğu ziyareti kesinleşirse Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Türkiye'yi de bu tura dahil edebilir. Hande Fırat, Hakan Fidan'a sorduğunda "Hazırlık var, nerede ve ne zaman olacağını konuşuyoruz" demişti. "Trump da gelebilir" seçeneği sunulmuştu Fidan tarafından. Henüz bir takvimlendirme çalışması var. Trump bu tura çıkar ve Türkiye'yi de dahil ederse görüşme Mayıs'ta gerçekleşecek gibi duruyor. "Eğer Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti gerçekleşecek olursa Haziran'ı bulabilir" deniyor.

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"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜCADELE TÜRKİYE'YE YARAR"

En sıcak gelişme bu ticaret savaşları konusu. İki lider kısa zamanda görüşürse bu mevzu önemli yer tutacak. ABD, Türkiye'ye uygulanan gümrük vergisini yüzde 10'da tuttu. Avrupa'da bu pazarın daralması Türkiye'yi de etkileyecektir ama bir yandan da avantajlarından bahsediliyor. Çin-ABD arasındaki mücadele Türkiye'nin işine yarayabilir. ABD'deki yeni pazarlar arayan şirketler Türkiye'yi bir avantaj olarak görebilir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 40 milyar ve hedef 100 milyar dolarlara çıkarmaktı. Bu vergi politikası ile yeni ortamda ne derece çalışacağı konuşulacaktır.

"UKRAYNA KONUSUNDA ANKARA'NIN DÜŞÜNCESİNİ ÖĞRENECEK"

İkinci önemli bir konu da Ukrayna meselesi. Trump Ukrayna konusunda Ankara'nın düşüncelerini öğrenmek isteyecektir. Ama ABD Türkiye arasındaki esas kritik başlıklar başka. İki kritik başlıktan bahsediliriz. Biri terörle mücadele meselesi, yani YPG-PYD'ye verilen destek diğeri de yaptırımlar meselesi.

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"İKİ ÜLKE ARASINDA İKİ ÖNEMLİ KONU VAR"

Terör başlığında YPG'ye desteklerini kesmeleri uzun zamandır Ankara'nın gündeminde. Türkiye bir kredi açtı aslında. Terörsüz Türkiye meselesi söz konusu. SDG bazı yerleri bıraksa da kendini feshetmiş değil. Bu yapının kurumsallaşmaması çok önemli. Başlılardan biri bu olacak görüşmede.

"ABD'NİN SURİYE'YE YAPTIRIMLARI"

Suriye'de yeni yönetimin bu tip risklerle mücadelesi için meşruiyet sorunun giderilmesi gerekiyor. ABD'nin Esad döneminden kalan yaptırımları var. Bu yaptırımları kaldırma noktasında ABD'nin irade sergilediği konuşuluyor.

Suriye başlığında İsrail meselesi var, Netanyahu ABD'ye gidip Türkiye'yi şikayet etmeye çalıştı. Trump'tan 'sen de makul ol' yanıtı almıştı. Ankara'nın tavrı net. İsrail ile normalleşme şartı Filistin'e bağlanıyor. Trump yönetimi ile Ankara arasında ciddi görüş ayrılığı var. Trump'a kalsa ana yurtlarından çıkarılacaklar. İsrail'in Gazze'ye dönük politikaları Erdoğan tarafından masaya konulacak.

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CAATSA YAPTIRIMLARI

Caatsa yaptırımları da en önemli başlıklardan biri. Trump yönetiminin buna da bir çözüm sitediği belirtiliyor. Rusya'ya yönelik yaptırımları ele alan bir metin tabii. Mevcut metinden S400 bulundurmama ifadesi yerine kullanmama ifadesini yer alması konuşuluyor. Burada da İsrail ve Yunanistan lobisinin etkisi ne olacak bunu da gözlemleyeceğiz.