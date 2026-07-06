Trump'ın kalacağı otelde dikkat çeken önlem: ABD Başkanı, Ankara'da böyle korunacak

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Trump'a özel alınan koruma tedbirlerini paylaştı. Bekmezci, şu bilgileri verdi:

Trump'ın yarın öğleden sonra başkent Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Bu noktada yarın da geceyi geçireceği noktada yani otelinin hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ali Uğurlu, Trump'ın kalacağı oteli ekranlara getiriyor. 23 katlı bir otelden söz ediyoruz ki Trump'ın kalacağı odada ayrı bir yatak odası, oturma odası ve özel bir odası olacak, çalışma odası olacak. Bunun altını çizelim.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

OTEL TAMAMEN KAPATILDI, GİZLİ SERVİS İNCELEME YAPTI

Tabii şu anda da otel tamamen kapatıldı. 1000 kişilik bir heyetle gelecek demiştik. Aynı zamanda o heyetler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yine geçtiğimiz günlerde ABD özel, özel kuvvetleri buraya gelmişti. Burada incelemeler yaptı. Özellikle Trump'ın kalacağı otel ve büyükelçilik civarında.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trump’ın Ankara programı belli oldu Haberi görüntüle

BOMBAYA DAYANIKLI DUVAR, KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLAR

Yine programların yapılacağı noktalarda ABD özel servisi buralarda inceleme yaptı. Bakın şu anda ekranlara getiriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump yarın öğleden sonra başkente iniş yapacak. Programlarını tamamladıktan sonra da işte bu otele gelecek, başkanlık suitinde kalacak. Tabii başkanlık suitine ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü Trump, 190 metrekarelik başkanlık suitinde kalacağını belirtmiştik. Aynı zamanda kalacağı odanın camları da kurşun geçirmez olarak tasarlandı. Duvarları bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildi.

POLİSLER KUŞ UÇURTMUYOR

Otel, ABD gizli servisi tarafından da yakından korunuyor. Bunun altını çizelim tabii. Hemen şu ileriki sokak aslında oldukça önemli otelin lokasyonu bakımından. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunuyor otel. ABD Büyükelçiliğine de oldukça yakın bir nokta ki bakın şu anda da geniş güvenlik önlemleri alındı dedik. Otelin çevresine barikatlar çekildi. Polis ekipleri, özel harekatlar bu noktada adeta kuş uçurtmuyor.

Haberin Devamı

Otelin lokasyonuna değinmek istiyorum. Çünkü burası aslında programların yapılacağı lokasyona oldukça yakın. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle arasında yaklaşık 1-2 kilometrelik bir mesafe var. Trump, yarın öğleden sonra özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra, programlarını tamamladıktan sonra bu noktaya gelecek, burada kalacak. Tabii kaçıncı katta kalacağı da merak konusu ancak ona ilişkin de henüz elimizde net bir bilgi yok. Bunun altını çizelim ancak burada geniş güvenlik önlemlerinin alındığını da bir kez daha hatırlatalım.

Haberin Devamı

GİZLİ SERVİS OTELİN BULUNDUĞU BÖLGEDE

Bölgede polis özel harekat ekipleri var, polis ekipleri var. ABD gizli servisinden de birçok kişinin bu noktada olduğunu belirtelim. Trump yarın saat öğleden sonra başkent Ankara'da olacak. 1000 kişilik bir heyet gelecek oldukça kalabalık. Bunun altını çizmekte fayda var. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Özellikle Trump'ın burada kullanacağı araçlar Ankara Havalimanı'na dün iniş yaptı. Bunu belirtmekte fayda var.

Yine burada kullanacağı helikopter de demonte şekilde getirildi. Artık gözler yarın öğleden sonraya çevrildi. Dünyada diplomasinin kalbi başkent Ankara'da atacak. 32 lider Ankara'ye gelecek ki o liderlerden en çok dikkat çeken isimse ABD Başkanı Donald Trump olacak. Ankara'dan vereceği mesajlar ne olacak? Özellikle savunma sanayii ve Türkiye'nin NATO'daki yerine, konumuna ilişkin oldukça önemli mesajlar veril- vermesi bekleniyor.

Haberin Devamı

OTELİN KARŞISINA FİLİSTİN BAYRAĞI ASILDI

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin karşısında bulunan bir apartmana Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Zirve hazırlıkları çerçevesinde bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, Trump’ın kalacağı otelin karşısında bulunan bir apartmanın ön cephesine Filistin bayrağı asıldığı görüldü.

Haberin Devamı

Aynı zamanda Ankara'da devlet liderlerinin konaklayacağı otellere giden yollarda ASELSAN tarafından üretilen takip cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar ilk kez NATO zirvesi alınan güvenlik tedbirleri kapsamında devreye alındı. CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, kullanılan sistemin ayrıntılarını şu şekilde anlattı:

Artık NATO zirvesine sayılı saatler kaldı. Bu kapsamda üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Bizler de oldukça önemli bir noktadayız. Konya Yolu - Eskişehir Yolu kesişim noktasındayız. Arkamdaysa ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli bir sistem var. Oldukça önemli bir sistemden söz ediyoruz ki kameraman arkadaşım Ali Uğurlu ekranlara getiriyor. Yapay zeka teknolojileriyle desteklenen sensörlerle buradaki araçların içerisindeki yüz tanıma özelliği ve aynı platform üzerinde plaka tespiti yapabilme özelliğine sahip. Bakın şimdi kırmızı ışıkları görüyorsunuz, kızılötesi ışıklar bunlar. Bunlarla araç içerisindeki kişilerin yüz tespiti yapılıyor. Hemen yanında da kameralar var. Onunla da özellikle plakalar tespit ediliyor. Oldukça önemli bir sistemden söz ediyoruz.

Elde ettiği verileri de yapay zeka desteğiyle anlık olarak araç-şahıs eşleştirmesiyle anlamlı veri haline getiriyor bu cihaz Bu veriler anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulanıyor. NATO zirvesi kapsamında ilk kez kurulumu yapıldı, bunun altını çizelim. Ankara'da yapılan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunuldu, bunun altını çizmekte fayda var. Cihaz, altyapıdan bağımsız kurulum imkanı, tamamıyla mobilize bir çözüm imkanı sunuyor ki bakın şu anda da bir tripodun üzerine kurulmuş şekilde yer alıyor. Üç ayaklı bir tripod var, onun üzerine ASELSAN tarafından yerleştirilen bu sistem kuruldu. Oldukça önemli bir güzergah burası da. Konya Yolu'nun Eskişehir Yolu'na bağlantı noktası, kesişim noktasındayız burası özellikle. Buraya gelecek olan yabancı devlet başkanlarının konaklayacağı yollar, özellikle otellere giden noktalara kuruldu. Peki sistem ne yapıyor, bunun da altını tekrar çizmekte fayda var.

Bakın, ASELSAN tarafından üretilen bu sistem, yapay zeka desteğiyle özellikle bu noktadan geçecek olan arabaların plakasını tespit ediyor. Ardından aracın içerisindeki kişilerin de yüzünü tespit ediyor ve bu noktada eğer bir şüpheli varsa araç sürücüsüyle araba plakası eşleşmiyorsa işte bu noktada özellikle veri tabanına aktarılıyor daha sonra. Emniyet ekipleri, düğmeye basılıyor. Şüpheliler bu şekilde yakalanıyor, oldukça önemli bir sistemden söz ediyoruz. NATO zirvesi kapsamında ilk kez kullanılıyor cihaz. Kızılötesi ışınları var, kameralar var. Anlık olarak veriler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veri tabanına işleniyor. Bu sayede özellikle yollarda geniş önlemler alınıyor ki tabii denetimler de bir diğer taraftan sürüyor Konya Yolu'nda. Hemen sol tarafta polis ekipleri denetim yapıyor. Bu noktada da işte bu şekilde yapay zeka desteği ile ekipler burada plakaları ve buradaki yüz okuma sistemiyle kişilerin tespitini yapıyor. Bakın yine polisler bu noktada adeta kuş uçurtmuyor. Hemen ileride de yine geniş ekip arabaları var. Polis ekipleri de o noktada Duygu Ayaz Bayram. Artık NATO zirvesine sayılı saatler kaldı özellikle. Yarın öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump gelecek. Oldukça önemli. 32 tane devlet başkanı başkent Ankara'ya gelecek.

Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak ki polislerin de yine yakalarında NATO'nun logosu ve Türk bayrağımız yer alıyor. 36. NATO Zirvesi yazılı bu şekilde amblemler de yerleştirildi. Birbirinden farklı sistemler kullanılıyor, onlardan birisi de bu cihaz.

DİĞER OTELLERDE DE ÖNLEMLER ALINDI

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği otellerin çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Başkentte gerçekleştirilecek zirve kapsamında, toplantı alanları, havalimanları, protokol güzergahları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor.

Bu çerçevede, yabancı devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kalmasının planlandığı otellerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklamasının beklendiği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yakınındaki otelin çevresinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede ambulans ve itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, diğer liderlerin ve heyetlerin konaklamasının beklendiği farklı otel bölgelerinde de kontrollü geçiş noktaları oluşturuldu. (AA)