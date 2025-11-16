Trump’ı fethetmenin yolu hediye ve övgüden geçiyor

Haberin Devamı

ALTIN ROLEX DETAYI

Ancak aradan geçen sürede Trump’ı memnun etmenin yolu bulundu: Hediyeler ve övgü. Katar’ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Boeing 747 uçak, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Trump’ın dedesinin çerçevelenmiş doğum belgesini hediye etmesi, Beyaz Saray’ın doğu kanadı yerine inşa edilecek balo salonu için toplanan 300 milyon dolarlık kurumsal bağış gibi sembolik ya da yüksek değerli hediyeler ABD Başkanı’nın tavrını yumuşatmasında etkili oluyor. Ayrıca birçok lider kameralar önünde Trump’ı överek istediklerini almanın yollarını arıyor.

Bu anlamda son örnek ise İsviçre oldu. İsviçre Başbakanı Karin Keller-Sutter’in yüzde 39’luk gümrük vergilerini düşürme girişimleri sonuçsuz kalınca İsviçre’de iş dünyasının ağır toplarından oluşan bir heyet hediyelerle Beyaz Saray’ı ziyaret etti. İsviçreli iş insanları Oval Ofis’te Trump’ın kaçıncı ABD Başkanı olduğunu gösteren, üzerinde 45-47 yazılı 1 kilogramlık altın külçesi ve altından özel bir Rolex masa saati ile bolca övgü sundu. Önce titanyum bir masa saatinin verilmesinin düşünüldüğü ancak bunun bile Trump’ın altın sevgisi gözetilerek değiştirildiği öğrenildi. Ziyaret başarılı oldu ve yüzde 39’luk gümrük vergisi yüzde 15’e düştü. Öte yandan Trump’ın resmi görüşmelerde aldığı pahalı hediyeler Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalar yaratıyor. Hediyeler, yasadışı sayılmamaları için Trump’ın başkanlık kütüphanesine veriliyor.