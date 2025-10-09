×
Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: inanılmaz iş çıkardı, bireysel olarak dahil oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 21:53

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu harika güne neden oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak dahil oldu duruma. Harika davrandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Barış için büyük bir anlaşma oldu. Mısır'a gideceğim. Yeni imza atacağız. 28 tane naaş var orada. Hamas 70 bin kişi kaybetti. Bunun bir noktada durması gerekiyordu. Biz de bunu çözeceğiz. Gazze'yi yavaşca yeniden inşa edeceğiz. Herkes bu durumdan çok memnun. Bize karşı adil olmayan yerler bile bu duruma şaşkın. Bu anlaşmayı herkes kabul edecek. İran'la birlikte hareket edeceğiz. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu harika güne neden oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak dahil oldu duruma. Harika davrandı. Rehinleri de evlerine götüreceğiz. Muhtemelen önümüzdeki salı günü olacak. 7 savaşı sona erdirmiştik bununla sekiz olacak.

