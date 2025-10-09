Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: inanılmaz iş çıkardı, bireysel olarak dahil oldu

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Barış için büyük bir anlaşma oldu. Mısır'a gideceğim. Yeni imza atacağız. 28 tane naaş var orada. Hamas 70 bin kişi kaybetti. Bunun bir noktada durması gerekiyordu. Biz de bunu çözeceğiz. Gazze'yi yavaşca yeniden inşa edeceğiz. Herkes bu durumdan çok memnun. Bize karşı adil olmayan yerler bile bu duruma şaşkın. Bu anlaşmayı herkes kabul edecek. İran'la birlikte hareket edeceğiz. Katar, Mısır ve Türkiye liderlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu harika güne neden oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak dahil oldu duruma. Harika davrandı. Rehinleri de evlerine götüreceğiz. Muhtemelen önümüzdeki salı günü olacak. 7 savaşı sona erdirmiştik bununla sekiz olacak.



