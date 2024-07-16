Trump’a suikast girişimi... ‘Mogul’ vuruldu Gizli Servis hedefte

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İÇ savaştan yeni çıkmış ABD’de dolar sahteciliği ve finans suçları çoğalınca 1865’te kalpazanlık ve benzer suçlara karşı “The Secret Service” (Gizli Servis) adlı bir teşkilat kuruldu. Hazine Bakanlığı bünyesindeki bu kurumun temel görevi ABD dolarını korumaktı ama kısa sürede istihbarat da toplayan bir yapıya büründü. Resmi görevleri arasında olmamasına rağmen 1894’ten itibaren ABD başkanlarının korunmasını da bu kurumun ajanları üstlendi. İlk korudukları Başkan Grover Cleveland oldu. Ardından gelen William McKinley ise 1901’de The Secret Service koruması altındayken öldürülen ilk başkandı.

HER BAŞKANA KOD AD

Zamanla yetkileri genişledi. Başkan yardımcıları ve başkan adayları da alanlarına girdi. Bu işi çok isteyen FBI’a kaptırmadılar. Beyaz Saray onlardan sorulur oldu. Köklü gelenek ve teamülleri oluştu. Mart 2003’te de Hazine Bakanlığı’ndan ayrılarak İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlandılar. Servisin en dikkat çeken teamüllerinden biri korunan her başkanın bir kod isminin olması. Başkanın koruma altındaki aile üyelerine de birer kod isim veriliyor. Aile üyelerinin aldığı kod ismin de başkanın aldığı kod ismin ilk harfiyle başlaması gerekiyor. Kod ismi başkan ya kendisine sunulan listeden seçiyor ya da kendi istediği kod ismi alıyor.

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TRUMP’IN KODU: MOGUL

Trump hem eski başkan hem de yeni başkan adayı olduğu için servisin koruması altındaydı. Trump’ın servisteki kod adı ise “zengin, nüfuzlu kişi” anlamındaki “Mogul”... Hem yazışmalarda hem diğer iletişimlerde servis ajanları Trump’tan “Mogul” diye bahsediyor. Trump kod isim seçerken önce “Humble” (mütevazı, uysal) sıfatını düşünmüş ama sonra vazgeçmiş. Suikasta kurban giden ABD başkanlarından John F. Kennedy “Lancer” (mızraklı süvari), Jimmy Carter “Deacon” (papaz), Ronald Reagan “Rawhide” (ham deriden kamçı), Baba Bush “Timberwolf (Amerika bozkurdu”, Bill Clinton “Eagle” (kartal), oğul Bush “Trailblazer” (yol gösterici, öncü), Obama “Renegade” (dönek) ve son başkan Biden ise “Celtic” (Kelt) kodunu almış.

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Gizli Servis’i anlatan az sayıda kitap var.

ÖNCE BAŞKANI KUŞATIN

- ABD içinde farklı şehirlerde 121 saha şubesi bulunan servisin Avrupa ülkelerinde de birimleri var. Eğitim talimatnamelerinden bir bölüm şöyle: “Başkanın yanındaki ajanların bir kriz anında ilk ihtiyaçları silah değil; acilen başkanı kuşatmak, vücuduna kalkan olmak ve onu güvenli bir yere götürmektir.”

DİREKTÖR NEREDEN

- 8 bine yakın özel ajanın görev yaptığı Gizli Servis’i, Biden’ın 2022’de atadığı “Direktör” Kimberly A. Cheatle yönetiyor. Daha önce de serviste çalışan Cheatle bu atamadan önce Pepsi’nin global güvenlik müdürüydü.

İLK ZIRHLI AL CAPONE’DAN

- Gizli Servis kayıtlarına göre 1941’deki Pearl Harbor saldırısına kadar başkanlar için zırhlı araç yoktu. Servisin İlk zırhlı aracı ünlü gangster Al Capone’nun el koyulan özel zırhlı arabası oldu. İlk otomobili 1907’de kullanmaya başlamışlardı ama dönemin başkanı o araca binmeyip at kullandığı için otomobil at arabasına eskortluk yapıyordu.

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ÖZEL EĞİTİM SIKI KORUMA

ABD’de başkanı koruyan The Secret Service ajanları özel bir sınavla seçildikten sonra 16 haftalık eğitimden geçiyorlar. Finans suçları üzerine eğitimin ardından da Maryland’deki merkezlerinde koruma eğitimi alıyorlar. Burada Beyaz Saray ve çevresinin kopyalandığı film seti gibi özel alanlar var. Silah kurslarında her ajan en az bin mermilik atış talimlerinden geçiyor. “4 saniyede 2 kurşun” eğitimin esaslarından. “Sig Sauer” ise servis ajanlarının standart tabancası. Ayrıca M16 ve Uzi başta olmak üzere birçok silahın eğitimini görüyorlar.

‘SİZ SEÇİN BİZ KORURUZ’

Özellikle Limuzin ve zırhlı araçlarla ileri sürücülük teknikleri ve diğer konularda da yoğun eğitimler alıyorlar. Kurslar bittikten sonra eğitim durumları ve görev statülerine göre 22 ile 34 bin dolar maaşla işe başlıyorlar. Başkan korumasında görev almadan önce en az 3 yıl ofis tecrübesi gerekiyor. 8 saatlik vardiyalarla çalıştıkları başkan koruma görevinde de en fazla 5 yıl kalabiliyorlar. Her 6 ayda bir de fiziki yeterlilik ve çeviklik testlerine giriyorlar. Bir saldırı halinde eğer saldırgan kol mesafesinden uzaktaysa ilk işleri korudukları kişinin etrafını sarıp perdelemek oluyor. Servis ajanlarının mottosu ise “You elect, we protect” (Siz seçersiniz, biz koruruz).