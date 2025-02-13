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Trump'a Gazze tepkisi... Erdoğan: Netanyahu ile Trump'ın planı dünya barışına tehdit

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Netanyahu#Trump
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze sözlerine tepki gösterirken, 'Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Gazzelilerin elinden Filistinlilerin elinden alamaz.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da özel röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ın Gazze sözlerine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Gazzelilerin elinden Filistinlilerin elinden alamaz.

'MEYDAN OKUMALARINI DOĞRU BULMUYORUM'

Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben sayın Trump’ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum.

Trumpa Gazze tepkisi... Erdoğan: Netanyahu ile Trumpın planı dünya barışına tehdit

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#Gazze#Netanyahu#Trump

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