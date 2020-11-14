Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor? Dikkat çeken yorum...

ABD'de seçim heyecanı sona erdi ancak tartışmalar sona ermedi. Halen ABD Başkanı olan Trump, kritik atamalar yapmaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay oradaki son durumu Musa Kesler'e aktardı. Peki Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor?