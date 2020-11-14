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Musa KESLER
Haber Giriş: 14.11.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor? Dikkat çeken yorum...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

ABD’de yapılan seçimlerin ardından yaşanan gerilim devam ediyor. ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazandığı belirtilse de ABD Başkanı Trump’ın yenilgiyi henüz kabul etmemesi tartışmaların devam etmesine neden oluyor.

ABD'de seçim heyecanı sona erdi ancak tartışmalar sona ermedi. Halen ABD Başkanı olan Trump, kritik atamalar yapmaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay oradaki son durumu Musa Kesler'e aktardı. Peki Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor?

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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