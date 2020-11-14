Musa KESLER
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Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor? Dikkat çeken yorum...
ABD’de yapılan seçimlerin ardından yaşanan gerilim devam ediyor. ABD’de Joe Biden’ın başkanlığı kazandığı belirtilse de ABD Başkanı Trump’ın yenilgiyi henüz kabul etmemesi tartışmaların devam etmesine neden oluyor.
ABD'de seçim heyecanı sona erdi ancak tartışmalar sona ermedi. Halen ABD Başkanı olan Trump, kritik atamalar yapmaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay oradaki son durumu Musa Kesler'e aktardı. Peki Trump yenilgiyi neden kabul etmiyor?
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