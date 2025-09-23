Trump ve Erdoğan’dan Gazze zirvesi

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 80’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftası kapsamındaki programı devam ederken bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle kısıtlı sayıda Müslüman liderlerle yapacağı Gazze toplantısına katılacak.

Bugün Türkiye saatiyle 21.30’da Birleşmiş Milletler binasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonetya’nın da katılması bekleniyor. Amerikan medyasındaki iddialara göre Beyaz Saray, davet edilen Müslüman ülkelerin Gazze için savaş sonrası yeniden inşa ve imar planına katılmasını ve hatta İsrail ordusunun yerini alacak bir istikrar gücü için asker göndermesini istiyor.

NETANYAHU’YA BASKI TALEBİ

ABD Başkanı’nın Genel Kurul marjında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Trump’ın Müslüman ülkelerle yapacağı toplantıda Netanyahu’yu savaşı bitirmeye ikna etmesi yönünde baskı talebi bekleniyor. Netanyahu aynı zamanda 29 Eylül’de Beyaz Saray’da Trump tarafından kabul edileceğini duyurmuştu. Trump birçok kez İsrail’in Gazze’de düzenlediği operasyonları “hızlıca bitirmesi gerektiğini” söylemiş ancak bu çağrıları cevapsız kalmıştı. İsrail’in bu ay içinde Katar’ın başkenti Doha’yı bombalamasından sonra ise “İsrail’e mesajım şu ki çok ama çok dikkatli olmak zorundalar. Hamas konusunda bir şeyler yapmaları gerekiyor, ama Katar Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bir müttefiki” demişti. Trump’ın bu uyarısı da İsrail Başbakanı tarafından dikkate alınmazken Netanyahu, Hamas yetkililerini nerede olursa olsun hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.

İSRAİL YAPAYALNIZ

Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıması ve diğer Batılı ülkelerin de bu hafta içinde aynı adımı atacağını taahhüt etmesiyle birlikte İsrail’in “New York yalnızlığı” giderek artıyor. Fransa, Andorra, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Malta ve San Marino’nun da Filistin’i tanıması bekleniyor. ABD, dün BM’de gerçekleştirilen iki devletli çözüm konferansına katılmazken, bu toplantıyı destekleyen BM Genel Kurul kararına karşı oy kullanan yalnızca 10 ülkeden biri oldu. İsrail ise söz konusu ülkelerin Filistin’i resmen tanımasına misilleme olarak harekete geçeceğini ve bunun işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeyi içerebileceğini öne sürdü.

TRUMP’IN TAVRI NE OLUR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman ülkelerle görüşmesi olumlu bir adım olarak görülürken bu görüşmenin somut bir sonuca yol açıp açmayacağı ise belirsiz. Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurul zirvesine seyahat edecek olan Filistin yönetimi yetkililerine yaptırımlar uygulamıştı. 89 yaşındaki Filistin lideri Mahmud Abbas’a vize vermeyen ABD, BM’ye hitap etmek için New York’a gelmesini engellemişti.