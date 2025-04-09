Trump "seçilmiş" olduğuna mı inanıyor? CNN Türk uzmanlara sordu

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Dünyada Trump rüzgarı esiyor. Trump ise, acaba kendisinin seçilmiş kişi olduğuna mı inanıyor? Belirtiler ve açıklamalar şaşırtıcı, tartışma yaratacak nitelikte.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, “Birkaç ay önce Beyaz Saray’da inanç ofisi kuruldu. Oval Ofis’te toplanıldı ve herkes elini Trump’ın üstüne koydu ve gözlerini kapatarak dua etti” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı Halis Mutlu da “Amerikan seçimlerinde Trump, kulağına bir kurşun yedi. O kurşundan sonra Trump, İsa Mesih'in gelmesi noktasında bir irade ortaya koydu. Mesele, Trump'ın aslında Amerika'yı yeniden büyük yapmak, o içerisinde bulunduğu büyük buhrandan, büyük çöküşten kurtarmak ve bunun ancak İsa Mesih'in gelmesiyle mümkün olabileceğini düşünerek İsrail merkezli bir okuma yaparak, paranın yeniden Amerika'da toplanmasını sağlayarak yeniden bir çıkış yolu arıyorlar. dedi.

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CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan ise “Dini tören görüntüleri, Amerika'daki Hristiyan din temsilcileriyle kameralara verdiği pozlar... Bazen seçilmiş kişi olduğunu söylüyor. Kendisinin İstanbul'u kuran Bizans İmparatoru Konstantin'e benzetildiği anlar. O görseller aslında durumu tam olarak anlatıyor. Trump'ın Amerika'daki dini liderlerle omuzuna konulması, beraber dua edilmesi, onun dışında kalkıyorsun, gidiyorsun Yunanistan'la ilgili bölgedeki Rum yetkilinin, o bölgedeki dini referans kişinin ona Konstantin demesi... Savaşları 24 saatte bitiririm dedi. Ama Gazze şeridini satın alıp, ordu işi yapacağını da söyledi. Bu da yetmedi, Allah tarafından seçilmiş kişi olduğunu iddia etti. Hatta misyonu, Çin'le mücadele etmek. Trump 'Ben seçilmiş birisiyim. Birisi bunu yapmalıydı. O yüzden Çin'i satın alıyorum' diyor.” diye konuştu.