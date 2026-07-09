Trump: NATO’dan memnun değilim

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BEŞTEPE’deki NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda ortak basın açıklaması yapan Trump, şunları söyledi: “Grönland konusunda yaptıklarından dolayı NATO’dan memnun değilim. Terör destekçisi İran konusunda bize yardımcı olmak istemediler. Onların yardımına ihtiyacımız yok ama Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya ile konuştum, İspanya ile konuşmadım. İspanya, NATO’da berbat bir müttefik oldu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onlarla bütün bağlantıları keselim, ziyaret bile etmeyelim. İspanya umutsuz vaka, onlarla konuşmayın bile.

GRÖNLAND BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Grönland bizim için gerçekten büyük bir sorun. ‘Bize katılır mısın’ dediğimizde ‘Hayır’ dediler. Biz hep onların yanında olduk. Bir şekilde çözeceğiz. Grönland, Danimarka için önemli değil ama bizim için önemli. Danimarka’yı Naziler bir günde ele geçirdi. Biz kurtardık ve aldık. Biz de aptal gibi geri verdik, vermemeliydik. Ben geri vermezdim. NATO’dan memnun olmamakla birlikte milyarlarca dolar ödüyoruz. Bu hiç adil değil, biz onları koruyoruz.

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İSRAİL’İ, BİBİ’Yİ SEVMİYOR

Sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Ve biliyorsunuz, Bibi’yi de (Netanyahu) severim. Dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi fakat Erdoğan’la konuştum. Düşünün, savaşa girebilirdi. İsrail’i çok sevmiyor. Bibi’yi de çok sevmiyor. Ama benim için savaşa girmedi. Milyonlarca askere sahip çok güçlü bir ordudan bahsediyoruz. Bizim silahlarımıza sahipler. F-35 almak istiyorlar. Ben olmasaydım o da savaşa girebilir ve karşı tarafta olabilirdi. Diğer tarafı çok sevdiği için değil... Şi Cinping ile de konuştum. Çin de İran’a ekipman sağlamadı ve savaşa girmedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i de seviyorum.”

TIKTOK’TA BİR NUMARA BENİM

TRUMP, “TikTok konusunda tehlikeli ve kötü diyorlar ama en fazla beni izliyorlar. Sürekli komünizmin ne kadar kötü olduğundan bahsediyorum ama TikTok’ta bir numara benim. Çin için şöyle kötü, böyle kötü deniyor ama TikTok’ta bir numarada ben varım. 4 milyar izlenmem var” dedi.

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MELONİ, TRUMP’I GÖRMEZDEN GELDİ

Karşılama töreni ve aile fotoğrafı etkinliğine ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni damga vurdu. Trump, zirve öncesi İtalya Başbakanı için “Meloni benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı” demişti. Meloni de bu sözlere sert tepki göstermişti. Trump ardından da sosyal medya platformu Truth Social hesabından “Uzaklaştırma kararı gerekli” ifadesinin yer aldığı ve Meloni’nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu gerilimin ardından iki lider ilk kez NATO Zirvesi’nde karşı karşıya geldi. Beştepe’de dün aile fotoğrafı çekilirken Meloni, Trump’ın önünden geçişi sırasında başka yöne baktı.

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BAŞKA UÇAKLA DÖNDÜ

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada ise özetle şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü. Çok iyi bir iş çıkarıyor. Rutte’ye de teşekkür ediyorum. Bu kadar lidere liderlik etmek kolay değil. ABD, NATO’ya açık ara en iyi katkıyı veriyor. Bize saygı duymaya başladılar. Yüzde 5’lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. Bu sayı yıllarca böyle olmalıydı. Avrupa ülkeleri ordularını yeniden inşa ederken, ABD firmaları en büyük faydayı görecekler. Dünyanın en iyi ekipmanlarını üretiyoruz. 1 hafta içerisinde almak istiyorlar. Bir sürü füze üretiyoruz. Bu zirvede de 3 milyar dolarlık bir yatırım duyurduk. Konuşmamızda ABD’nin geri döndüğü çok net anlaşıldı. Çok başarılı bir zirveydi.” Trump, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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LENİN’İN YANINDA OLURDUM

(Komünizm konusunda ABD’lilere çağrı yaptınız. Komünizmin eve ne kadar yakın olduğunu fark etmeyen insanlara ne söylemek istersiniz?) Komünizmi satmak kolay. Ben tarihin en komünisti olurdum. Lenin’in yanında olurdum. 12 ay içerisinde çöplük içinde yaşardınız. İyi insanlar ama ezik insanlar. 1. ve 2. Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlike içerisindeler. Komünist olunca bir daha geri dönemiyorsunuz. Ölüyorsunuz.

(Ankara’dan yeni Air Force One ile değil de önlem olarak yeni uçakla ayrılacağınızı duyduk?) Bir ABD başkanın görevde öldürülme ihtimali yüzde 5.2. Bunu yıllar önce söyleselerdi belki başkan olmazdım. İran’ın öldürme sırasında birinci sıradayım. Ama umurumda değil. İşimi yapıyorum. Air Force One Avrupa’ya gidecek. Askerler görebilsin diye gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel bir uçak.

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(F-35 konusu) En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. Dünyanın en iyi uçağı. Herkes istiyor. Kime vereceğimizi konuşacağız. Kendisi Bibi’ye hayran değil ama savaşın dışında kaldı. Çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir orduya sahip. Tam karar vermedim ama eğilimim şu yönde. Bize öyle bir şekilde yardımcı oldu ki. Bir de Çin yardımcı oldu. Savaşa girmediler. Çünkü neden biliyor musunuz? Ülkemize saygı duyuyorlar.

NATO SONUÇ ÜRETİYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mükemmel ev sahipliği yaptığını ve Ankara’da, 1 yıl önce Lahey’de verilen taahhütlerin hayata geçirildiğini belirten Rutte, “Ankara’da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık. Bu zirvenin mesajı basit: NATO sonuç üretiyor” dedi. Devlet ve hükümet başkanlarının hem savunma harcamalarını hem de bu sanayiye yapılacak olan yatırımları çok daha fazla artırma kararı aldığını ifade eden Rutte, özetle şunları söyledi: “NATO’nun ortak caydırma savunma hedefine katkı sunacaklar. Bu sadece daha fazla harcama yapmaktan ibaret bir girişim değil, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan her şeyi, 1 milyar insanı güvende tutabilmek için sahip olabilmelerini sağlamak. Sanayi ve hükümetler birlikte çalışma konusunda kararlı. Sadece bir günde 50 milyar dolarlık satın alma anlaşması yapıldı. NATO’nun 40 milyar dolarlık yatırım gerektiren önümüzdeki 5 yılda yeni inovatif teknolojilere olan yatırımın sağlanması kararı alındı.”

UKRAYNA’YA DESTEK OLACAĞIZ

“Müttefiklerin tarihi bir adım attıklarını ve NATO’nun yakıt tedarik zincirini de güçlendirme kararı aldıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum. Aslında ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir ve biz de bunları yapıyoruz artık. NATO tabii ki Ukrayna’ya da destek oluyor. Rusya bu savaşı devam ettirdikçe biz de Ukrayna’nın ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz. Ankara’da bir kere daha 5’inci madde kapsamında ortak savunma taahhüdünde bulunduk. Tek bir NATO üyesine saldırılması, tüm üyelere saldırılmış olması anlamına gelir. Aynı zamanda liderler, ittifakın modernize edilmesi konusunda da kararlar aldı. Bu da daha güçlü bir NATO içerisinde, daha güçlü bir Avrupa anlamına geliyor. Avrupalı müttefikler Kanada ve ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunmasında rol alacaklar; savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları Atlantik’in her iki tarafında da bizim güvenliğimizi çok daha iyi bir hale getirecek. NATO 3.0 da zaten bundan ibaret. ABD ve Sayın Trump’ın da ben NATO’ya bağlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Amerikan Başkanı’nın gerçekten iyi bir birlikte çalışma örneği gösterdiğini düşünüyorum. NATO’nun politikası ve 32 müttefikin de görüşü tabii ki İran’ın nükleer kabiliyetlere sahip olmaması gerektiğidir.

PUTİN ZOR DURUMDA

Vladimir Putin’in zor durumda olduğunu biliyorum. Kötü durumda. Ayda 30 bin vatandaşı hayatını yitiyor. Ve bu Rus halkı açısından çok büyük bir fedakârlık. Enerji altyapısı, savunma altyapısı zarar görüyor. Çatışma durma noktasına gelmiş durumda. Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz."