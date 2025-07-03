Trump ‘İsrail kabul etti’ dedi: Gazze’de ateşkes taslağı masada

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İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırıları yaklaşık 21 aydır devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in 60 günlük geçici ateşkes önerisini kabul ettiğini ve arabulucular Katar ile Mısır’ın Hamas’a nihai teklifi ileteceğini duyurdu. İsrail ile İran arasındaki savaşın ateşkesle sona ermesinin ardından bir süredir Gazze Şeridi’nde de ateşkese yakın oldukları mesajını veren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki hafta Washington’a yapacağı ziyaret öncesinde, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle görüştüğünü belirterek, “Ortadoğu’nun iyiliği için Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum, çünkü durum daha da kötüleşebilir” ifadesini kullandı. Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social aracılığıyla yaptığı açıklama, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında Washington’da yapılan görüşmenin ardından gerçekleşti.

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TASLAKTA NE VAR

Katar’ın önerdiği iddia edilen anlaşma taslağı, İsrail ve Hamas’ın 60 günlük ateşkesi kullanarak hem savaşa kalıcı bir son vermesini hem de savaş sonrası Gazze’yi yönetmek için bir yol haritasını müzakere etmelerini öngörüyor. İsrail açısından savaşın sona ermesi Hamas’ın iktidardan uzaklaştırılması, askeri kanadının dağıtılması ve üst düzey komutanlarının sürgüne gönderilmesine bağlı. Tel Aviv yönetimi ayrıca Gazze’nin Hamas ya da Ramallah merkezli Filistin Yönetimi ile bağlantısı olmayan yerel Filistinli yetkililer tarafından yönetilmesini; Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinin süreçte aktif rol oynamasını talep ediyor. Yönetimden çekilmeye hazır olduklarını daha önce açıklayan Hamas’ın ise askeri kanadın dağıtılması ve sürgün şartına sıcak bakmadığı biliniyor. Son teklifin Hamas’ın ABD’den beklediği; savaşı kalıcı olarak sona erdireceği yönündeki kesin taahhüdünü içerip içermediği ise henüz bilinmiyor.

HAMAS: ANLAŞMAYA HAZIRIZ

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, dün AFP’ye yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını söyledi. El Nunu, “Savaşın tamamen sona ermesine gidecek tüm girişimleri kabul ediyoruz” derken görüşmelere yakın kaynaklar, tarafların bir anlaşmaya varmasını engelleyen en önemli sorunun ateşkesin savaşı sona mı erdireceği yoksa İsrail’in yeniden çatışmaya başlamasına mı izin vereceği sorusu olduğunun altını çizdi. Mısırlı bir yetkilinin Times of Israel’e aktardığına göre Hamas heyeti, teklifi görüşmek üzere dün Kahire’de arabulucularla bir araya geldi.

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ONLAR YİNE KARŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas ile ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını belirterek, “Bazı olumlu işaretler var” derken, İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun aşırı sağcı ortakları Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için girişimde bulunacağını yazdı.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid ise, İsrail Meclisi’nde yapılacak oylamada aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Dini Siyonizm partilerinin aleyhte oy kullanması ihtimaline karşın 23 milletvekilleriyle lehte oy kullanacaklarını belirtti.

YİNE ÇADIRKENTİ VURDULAR

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- Gazze Şeridi’nde ateşkese dair diplomatik girişimler hızlanırken İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Han Yunus’ta çadırkentlerin bulunduğu alanlar bombalanırken Deyr el-Belah’taki El-Baraka Caddesi üzerinde bulunan bir grup, sivil dronlar tarafından hedef alındı. Sadece dün gerçekleşen farklı bölgelerdeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 66 Filistinli sivil yaşamını yitirdi. Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin Müdürü Dr. Marwan Al-Sultan da Gazze Şehri’nin batısındaki bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında eşi ve çocuklarıyla birlikte öldürüldü. 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 35’ye yükselirken saldırılarda yaralananların sayısı da 134 bin 592 oldu.

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BAKAN FİDAN HAMAS HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle dün Ankara’da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Fidan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti. Fidan, Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye’nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti. - ANKARA