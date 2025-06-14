Trump İran’ı ‘yok olmak’la tehdit etti

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İsrail’in İran’a düzenlediği operasyonların ardından gözler Washington’a çevrildi. İlk açıklamasında İsrail’in saldırısını önceden bildiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, “İran nükleer bombaya sahip olamaz, misilleme yapılırsa İsrail’i savunacağız” derken, sosyal medyadaki son paylaşımında ise İran’a hitaben tehditkar bir dille uzun bir mesaj paylaştı. Tahran yönetimine nükleer anlaşma için defalarca kez şans verdiğini belirten Trump, anlaşmayı kabul etmediği için İran’ı suçladı.

ONLARA ŞANS VERDİK

İki ay önce İran’a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini kaydeden Trump, “Bu anlaşmayı yapmalılardı. Bugün 61. gün. Onlara (İran’a) bir şans verdik ve değerlendiremediler. Çok sert vuruldular. Ve dahası gelecek, çok daha fazlası” dedi.

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SERT KONUŞANLAR ÖLDÜ

İranlılara, ABD’nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatı ürettiğini ve İsrail’in de bunlardan birçoğuna sahip olduğunu anlattığını vurgulayan Trump, saldırılarda bu silah ve ekipmanların kullanıldığını belirterek “Dün büyük bir gündü” dedi. Trump, İranlı yetkililere gözdağı verdi: “Bazı İranlı sertlik yanlıları ne olacağını bilmeden cesurca konuşuyordu. Artık hepsi öldü ve durum daha da kötüye gidecek. Bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var, çünkü planlanan sonraki saldırılar daha da acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan bir anlaşmayı imzalamalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.”

RUBIO: BİZE BİLGİ VERDİLER

- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulunduğunun altını çizerek “İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı” dedi. Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, en büyük önceliklerinin bölgedeki Amerikan güçlerini korumak olduğunu söyledi. Rubio, İsrail’in, saldırı öncesi ABD’yi bilgilendirdiğini ve bu adımı meşru müdafaaları için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı. The Jerusalem Post’a konuşan İsrailli bir yetkili ise Amerikan yönetimine İran’ın nükleer bombaya doğru ilerlediğine dair kanıtlar sunduklarını söyleyerek Amerikalılarla tam ve eksiksiz bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

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İSRAİLLİ YETKİLİ: İRAN’I BÖYLE REHAVETE DÜŞÜRDÜK

İSRAİL basınında İran’a yönelik saldırıyla ilgili dikkat çekici iddialar yer aldı. Jerusalem Post gazetesine konuşan üst düzey İsrailli kaynak, operasyon öncesi verilen mesajlarla İran’ın yanıltıldığını öne sürdü.

BAKANLAR GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALAMIŞ

- İsrailli bakanlar, Gazze’deki İsrailli rehinelerin durumuyla ilgili perşembe akşamı toplantıya çağrıldı. Kaynağa göre ‘Amaç İran’ı uyutmaktı’. Güvenli alana girildikten sonra kabine oybirliğiyle askeri operasyonu onayladı ve her bakan ‘Sırrın Koruyucusu’ anlamına gelen gizlilik anlaşmasını imzaladı. Sadece Başbakan Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Mossad Başkanı David Barnea ve üst düzey komutanlara tam plan sunuldu.

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YANILTICI SİNYALLER

- Tatil hilesi: Netanyahu’nun yardımcıları, gazetecilere Netanyahu’nun Celile’de aile tatili planladığını ve önümüzdeki salı günü oğlu Avner’in düğününe katılacağını söyleyerek büyük bir askeri harekâtın yakın olmadığı izlenimi yarattı.

- Washington tuzağı: Başbakanlık, Dermer ve Barnea’nın Umman’da pazar günü yapılması planlanan İran-ABD nükleer görüşmelerinin “altıncı turu” öncesinde ABD’li Temsilci Steve Witkoff ile görüşmek üzere cuma günü Washington’a uçacaklarını iddia eden bir açıklama yayınladı. Ancak ikili Washington’a gitmedi.

- Trump ile görüş ayrılığı hilesi: Netanyahu’nun ofisi ilk kez, İsrail Başbakanı ile ABD başkanı Donald Trump arasında olası bir saldırı konusunda anlaşmazlık olduğunu iddialarını yalanlamayarak görüş ayrılığı varmış algısına destek verdi.

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- Hükümet krizi: Ultra Ortodoksların askere alınması tartışmasıyla dünyaya, ‘Netanyahu hükümeti düşmek üzere’ tiyatrosu oynandı. İsrail iç siyasetinde kriz haberleri yapılırken arka planda operasyon planlarının son aşamasına gelinmiş.