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Trump ile barışa destek görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Siyaset#Tayyip Erdoğan#Donald Trump
Trump ile barışa destek görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

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Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerinin ele alındığı görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya
arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.” Ayrıca görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.

 

 

 

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#Siyaset#Tayyip Erdoğan#Donald Trump

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