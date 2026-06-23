Trump, havuza zarar verdikleri gerekçesiyle 5 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu

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Trump Beyaz Saray'daki bir imza töreni sonrası, başkentteki yansıtma havuzuyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

İhalesiz bir süreçle dibi boyandığı için kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan tarihi havuzun mavi rengini kaybettiği için "birilerinin suya gübre karıştırmış olabileceği" ihtimalinden bahseden Trump, "Suya gübre karışınca da yosun oluşur. Kesinlikle gübre koydular demiyorum ama birileri öyle olabileceğini söyledi. Yosun oluşumuna yol açacak bir şey yapmışlar." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, bazı art niyetli kişilerin havuzda uzun bir yarık oluşturduklarına değindiği konuşmasında, "Oraya bıçakla girmişler. Parklar Müdürlüğündeki yetkililerden aldığım bilgiye göre şu an 5 kişi tutuklanmış, beşi hakkında da soruşturma yürütülüyor, gerçekten üzücü bir durum." diye konuştu.

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Havuzdaki suyun tekrar arıtıldığını ve içindeki yosunların dibe çöktüğünü söyleyen Trump, tarihi yansıtma havuzunun çok yakında eski sağlıklı haline kavuşacağını söyledi.

Pazar günü söz konusu havuzda ölü bir ördeğin olduğunu gösteren görseller sosyal medyada viral olmuştu.

Trump'ın talimatı üzerine tadilattan geçen havuzun dibi "Amerikan bayrağı mavisine" boyanmış, ABD medyası bu işlemlerin maliyetinin 14 milyon doları aştığı iddialarına yer vermişti.