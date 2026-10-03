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Trump: Erdoğan dostum

Güncelleme Tarihi:

#Trump-Erdoğan İlişkisi#CAATSA Yaptırımları#NATO Zirvesi
Trump: Erdoğan dostum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüştüklerini” söyledi.

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Hürriyet Washington temsilcisi Yunus Paksoy’un, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarıyla alakalı sorusu üzerine konuşan Trump, “Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi o benim dostumdur” ifadelerini kullandı. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan Paksoy, Trump’ın “Dostlarınıza yaptırım uygulamazsınız. CAATSA’yı kaldırma zamanı geldi” sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Trump CAATSA gelişmesiyle alakalı herhangi bir gecikme ve engel olmadığına dikkati çekti. CAATSA kapsamındaki yaptırımlar, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik, 7 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

 

 

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#Trump-Erdoğan İlişkisi#CAATSA Yaptırımları#NATO Zirvesi

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