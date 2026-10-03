Trump: Erdoğan dostum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hürriyet Washington temsilcisi Yunus Paksoy’un, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarıyla alakalı sorusu üzerine konuşan Trump, “Türkiye’yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi o benim dostumdur” ifadelerini kullandı. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan Paksoy, Trump’ın “Dostlarınıza yaptırım uygulamazsınız. CAATSA’yı kaldırma zamanı geldi” sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine Trump CAATSA gelişmesiyle alakalı herhangi bir gecikme ve engel olmadığına dikkati çekti. CAATSA kapsamındaki yaptırımlar, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik, 7 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.