Trump: Erdoğan benim arkadaşım, Gazze için çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım mükemmeldi. Netanyahu’ya bu plan senin şansın dedim. O da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü başka seçeneği yoktu. Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın. Netanyahu Gazze’de çok ileriye gitti. İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği ben geri getireceğim.”

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios’a göre Trump, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu ve ondan Hamas’ın planı reddetmemesini sağlamasını istedi.