Trump: Erdoğan benim arkadaşım, Gazze için çok yardımcı oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 21:10

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail medyasına yaptığı açıklamada Gazze’de ateşkes planına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle bahseden Trump, “Erdoğan benim arkadaşım, Gazze için çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes planını kabul etmesinin arka planına ilişkin çarpıcı detaylar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yardımcı oldu, sert bir adam ama benim arkadaşım mükemmeldi. Netanyahu’ya bu plan senin şansın dedim. O da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü başka seçeneği yoktu. Benimle çalışıyorsan kabul etmek zorundasın. Netanyahu Gazze’de çok ileriye gitti.  İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği ben geri getireceğim.”  

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios’a göre Trump, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu ve ondan Hamas’ın planı reddetmemesini sağlamasını istedi.

Trump: Erdoğan benim arkadaşım, Gazze için çok yardımcı oldu

