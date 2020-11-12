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Gamze KOLCU - DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Trump dönemi iyi değildi Biden’ı zaman gösterecek’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
‘Trump dönemi iyi değildi Biden’ı zaman gösterecek’
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin, “İlişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz” dedi.

TBMM’de, partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

KARABAĞ AZERBAYCAN’DIR

“Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa’dan gelen müjdenin hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan’dır. Sırada Hankendi var. Sırada, 28 yıllık yürek yaramız, Hocalı var. Tüm dünya bilsin ki, yumruğumuzu sıktık, nefesimizi tuttuk, yüreklerimiz, kardeşimizle birlikte atıyor.

YENİ BİR DÖNEM

(ABD Başkanlık seçimi) Bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye’nin milli çıkarlarının nasıl korunup kollanacağıdır. Bu açıdan baktığımızda, Trump dönemi hiç iyi bir dönem değildi. Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. İlişkilerin, yeniden devletlerarası kimlik kazanmasını umuyoruz.”

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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