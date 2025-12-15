×
Trump ‘anlaştılar’ demişti ama Tayland-Kamboçya çatışması dinmedi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

TAYLAND ile Kamboçya arasında yüzyılı aşkın süredir devam eden ve son günlerde yeniden alevlenen sınır çatışmaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın “tarafların çatışmayı durdurma konusunda anlaştığı” iddiasına rağmen bugün itibarıyla ikinci haftasına girdi.

Tayland’da toplamda en az 15 asker ve 3 sivil hayatını kaybederken, 190 kişi ise yaralandı. Kamboçya tarafında ise 11 sivil hayatını kaybetti ve 76 kişi yaralandı. Öte yandan iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.  Tayland’ın Trat eyaletine bağlı Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming ve Mueang Trat bölgelerinde yerel saatle 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kamboçya ise güvenlik gerekçeleriyle Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLAMIŞTI

İki ülke arasında Fransız koloni döneminden kalma sınır anlaşmazlıkları nedeniyle dönem dönem yaşanan çatışmalar geçen mayıs ve temmuz aylarında alevlenmiş ardından ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuğunda ekim ayında ateşkese varılmıştı. Ancak sınır hattında geçen hafta yaşanan sıcak temasla çatışmalar yeniden alevlendi. Trump geçen hafta yine tarafların ateşkeste anlaştığını söylemişti.

 

