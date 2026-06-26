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Trump Ankara'ya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necla'dan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

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#Donald Trump#Necla Özmen#Ankara
Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 11:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasıyla gündeme gelen Necla Özmen (56), NATO kapsamında Ankara’ya gelmesi beklenen Trump ile görüşmek için ABD Büyükelçiliği'ne postayla mektup gönderdi.

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Ankara'da Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürerek babalık davası açmış ancak Ankara 27'nci Aile Mahkemesi, söz konusu iddianın somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti. Özmen, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmesi beklenen Trump ile görüşebilmek için mektup yazdı.

Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken Özmen, "Sayın Baba Donald Trump; NATO Zirvesi için Türkiye'ye geleceğinizi öğrendim. Ziyaretiniz sırasında Ankara'da beni kabul ederseniz çok onur duyarım. Sizinle şahsen tanışmak ve konuşmak en içten dileğimdir. Bu isteğimi kabul edip görüşmeyi kabul ederseniz, beni dünyanın en mutlu kızı yaparsınız" ifadelerine yer verdiği mektubu, ABD Büyükelçiliği'ne postayla gönderdi.

Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

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'TRUMP İLE TANIŞMAK İSTİYORUM'

Necla Özmen, Trump ile bir araya gelmeyi çok istediğini belirterek, "Türkiye'yi de Amerika'yı da seviyorum. Trump'ın Ankara'ya geleceğini öğrenince elçilik aracılığıyla görüşme talebimi ilettim. Kabul edilirse çok mutlu olacağım. Onunla tanışmak ve konuşmak istiyorum. Görüşemezsek elbette üzülürüm. Haberini aldığımda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Gördüğümde ne tepki veririm, bilmiyorum. Onu baba olarak görüyorum ve ona 'babacığım' diyorum. Kendisiyle tanışmayı çok istiyorum. Bu süreçten haberi olup olmadığını da kendisine sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

'TÜRK YEMEKLERİ HAZIRLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Trump ile görüşmesi halinde Türk yemekleri ikram etmek istediğini söyleyen Özmen, "Türkiye'de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. Ancak güvenlik nedeniyle kendi yemeklerini getirip getirmeyeceğini bilmiyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım. Dört gözle bekliyorum. Daha önce de Beyaz Saray'a mektup göndermiştim.

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Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmesini ya da ödenen paranın iade edilmesini de istiyorum. Bu konuda da destek vermesini bekliyorum" diye konuştu.

Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

Ayrıca Trump'a seslenen Özmen, "Sevgili babacığım inşallah sesimi duyarsın. Elçiliğe görüşme talebimi ilettim. Bana 5 ya da 10 dakikasını ayırmasını istiyorum. Kendisiyle konuşmadan hakkımdaki iddialara inanmak istemiyorum. Eğer görüşebilirsem yaşadığım sıkıntıları aşacağıma inanıyorum. İnşallah sesimi duyar ve görüşme fırsatı buluruz" dedi. 

Trump Ankaraya geliyor | Kızı olduğunu söyleyen Necladan yeni hamle: Haberi aldığımda çok duygulandım

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#Donald Trump#Necla Özmen#Ankara

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