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Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yüzde 25 tarife uygulayacaklarını açıkladı

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#Donald Trump#ABD#Vergi
Trump, ABDde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 tarife uygulayacaklarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 00:58

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere", yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

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Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." dedi.

ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

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#Donald Trump#ABD#Vergi

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