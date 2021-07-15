TRT’de yönetim değişti

Eren, Temmuz 2017’den bu yana TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin de yönetime girdi.

ÜYE SAYISI 9 OLDU

Son düzenleme ile TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7’den 9’a çıkarıldı. Düzenleme ile önceki yönetmelikte ‘Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun başkanıdır’ ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı karar organı, Genel Müdürlük ise icra organı olarak faaliyet yürütecek.

KİMDİR

Prof. Dr. Ahmet Albayrak: Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde de dersler verdi.

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu. 2015-2018 yılları arasında SETA’da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

Sobacı, 2018- 2021 yılları arasında İletişim Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

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