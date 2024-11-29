TRT World Forum 2024 İstanbul’da başlıyor

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TRT’nin dünya gündemine yön veren bu prestijli organizasyonu, bu yıl sekizinci kez düzenleniyor. Alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazeteciler iki gün boyunca önemli küresel meseleleri ele almak üzere İstanbul’da buluşacak.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılından bu yana katıldığı TRT World Forumlarda yaptığı konuşmalarla hem Türkiye’nin hem de dünya gündeminin şekillenmesinde bugüne kadar önemli katkılar sağladı.

Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, “ABD ve AB Üyelerinde 2024 Seçimleri: Küresel Demokrasiyi Neler Bekliyor?”, “Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü” ve “Türkiye’nin Geleceğe Uzanan Yolu: Diyaloğu Teşvik Etmek ve Küresel Krizleri Kontrol Altına Almak” gibi konular yer alıyor.

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SEKİZ YILLIK GELENEK: TRT WORLD FORUM

İlk kez 2017 yılında düzenlenen ve medya sektöründe dünyanın en büyük forumlarından biri olarak kabul edilen TRT World Forum, bugüne kadar 61 açık oturum ve 67 yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca forumda 767 konuşmacı ve binlerce katılımcı ağırlandı.

Bu yılki etkinlikte, 30’dan fazla ülkeden 150’ye yakın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak. Katılımcılar, açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarında küresel gündemin öncelikli meselelerini masaya yatırarak çözüm odaklı öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

TRT World Forum 2024, TRT World Forum’un resmi YouTube ve X hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.