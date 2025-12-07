×
TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’nde: ‘Dijital ayak izi’ uyarısı

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde “Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek” başlığıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi’ne katıldı.

 Ebeveynlerin, çocuklarının dijital dünyaya olan düşkünlükleriyle ilgili son derece endişeli olduklarını bildiğini dile getirerek, “Fakat gelin önce iğneyi kendimize batıralım. Çünkü çocukların hayatlarını doğdukları ilk andan itibaren dijitalleştiren bizleriz” diyen Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: “Ebeveynler çocukların ev hallerinden okul hayatlarına kadar hemen her anlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. Çocuk adına hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir dijital ayak izi oluşturuyorlar. Bunun sonucunda çocukların her insanın hakkı olan ‘unutulma hakkı’ elinden alınıyor.” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini de vurgulayan Erdoğan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız uzman isimlerle, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni hazırladı ve ilk imzacısı oldu. Çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek için bugün ben de sözleşmeyi imzaladım. Bu vesileyle herkesi, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamaya davet ediyorum” dedi. Ayrıca Erdoğan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalıştığını da bildirdi.

 

 

 

 

