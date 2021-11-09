TRT payı ve enerji fonu kesintileri elektrik faturasından kalkacak

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40 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

“Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz seviyededir. Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık. Bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz. 2022 verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların, yürüttüğümüz mücadelenin semeresini görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Son önemli imtihanımız olan 2023’ü de başarıyla geride bıraktığımızda ülkemizin dünyanın siyasi ve ekonomik liginde en üstteki yeri alışına hep birlikte şahitlik edeceğiz.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KUKLASI

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Türkiye’nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Geçmişte defalarca evet dedikleri konuya yabancı asker gibi cahillikleri bir yerlerden cesaret aldığı anlaşılmaktadır. Bu tezkereye karşı çıkmak, TSK’nın ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesi unsurlarına can simidi atmak demek. Tezkereye karşı çıkmak terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir. İlk günden beri mecliste tezkerelere en şiddetli karşı çıkan, terör örgütünün şamar oğlanlığından bir değer taşımayan bu kesimdir. Türkiye’nin ikinci partisinin bu örgütün kuklası olarak görmekten gerçekten üzüntü duyuyoruz. Meclis’e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, yalan ve iftiralarla bezeli nutuklarla savunanların Yozgat’a gidince Kandil’i yakıp yıkmaktan söz etmek de bir başka omurgasızlık örneğidir.

TERBİYESİZLİK, ALÇAKLIK



(Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesi) Neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandal ile karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen bir şehit yakınının feryadını onun namusuna, şimdi açıyorum, bacısına en ağır hakaretleri, küfürleri yaparak bastırmaya çalışmak her şeyi bir kenara bıraktık, insanlığa sığmaz. Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmanın ötesinde insanlıktan da nasibini almamış bu siyasetçi müsveddesinin milletvekili sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.

PARTİSİNDEN İHRAÇ ETMESİ GEREKİR

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Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yerinin olmaması lazım. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide, bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında, genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir, ama ne yazık ki neymiş başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz ya kimi kandırıyorsunuz?

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KADIN STK’LAR NE İŞ YAPIYORSUNUZ

İYİ Parti’nin başındaki hanımefendi, şehitlik makamına, şehit yakınına milli ve manevi değerlerimize kıymet vermiyorsa, hiç değilse kendi cinsiyetinden birisine yönelik bu ağır hakarete tepki göstermelidir. Kadın STK’lara sesleniyorum: Eyy kadın STK’lar siz ne iş yapıyorsunuz? İlla sizin örgütünüze ait bir bayana bir kadına küfredilirse hakaret edilirse o zaman mı ayağa kalkacaksınız?

KADINLARIMIZ TEPKİ GÖSTERMELİ

Ana muhalefetin başı, iki gün önceki açıklamasında, kadın haklarından, kadına şiddetten bahsediyordu. Ana muhalefetin başı, bu nedir bu? Şehidimizin bacısına yapılan bu saldırıyı acaba siz nereye kadar görmezlikten geleceksiniz? Hani sen kadın haklarını savunuyordun? Her kim bu ülkede İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermeli.

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SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Bingöl’deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacak, bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. Lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayanların hatta kurdukları ittifaka millet adını verenlerin aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır.”

KÜLTÜR VE SANATTA BÜYÜK ÖDÜL ALANLARI AÇIKLADI

* Kabine sonrası konuşmasında yeni AKM’nin açılışına da değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat büyük ödüllerini alan isimleri de açıkladı. İşte o isimler:

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* Bilim Kültür alanında Teoman Duralı

* Müzik alanında İdil Biret

* Görsel sanatlar alanında Alev Ebüzziya

* Sinema Alanında Cüneyt Arkın

* Edebiyat alanında Gürbüz Azak

* Karigrafi alanında Ethem Çalışkan

* Saaflık alanında İbrahim Manav

* Vefa Ödülü alanında Kemal Tahir.