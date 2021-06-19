TRT Genel Müdürü açıkladı! 'Teşkilat dizisi İsrail'e bile satıldı'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayınlar, programlar ve rekabet konularıyla ilgili olarak Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Çelik'in "Teşkilat dizisinin durumu nasıl?" sorusuna TRT Genel Müdürü Eren, "Toplum bizden vatan ve millet kavramlarını, kahramanlık hikayelerini dinlemek istiyor. Askeri güç ve ajan hikayeleri ilgi çekiyor. MİT de teknik açıdan belli şekillerde yol almamız açısından bir tek bize izin veriyor. Teşkilat dizisi İsrail’e bile satıldı" yanıtı verdi.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI'NA YENİDEN KATILIM SÖZ KONUSU MU?

Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin de TRT Yönetim Kurulu’nun “Eurovision’da puanlama sistemi değişmeden yarışmalara tekrar girmeyeceğiz” kararının devam ettiği ifade edildi.

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