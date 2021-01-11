TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izle! 11 Ocak TRT EBA TV yayın akışı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı, 11 Ocak Pazartesi günü öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. İlkokul için 20.30, ortaokul için 21.00, lise için 00.30'da bitecek olan yayınlar, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. TRT EBA TV yayın akışı üzerinden takip edilebilecek olan ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın bilgileri, ekran başındaki öğrenciler için büyük önem arz edecek. İşte, 11 Ocak TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın detayları
TRT EBA TV 11 Ocak canlı yayın bilgileri ile uzaktan eğitim için süreç devam ediyor. ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılan kanallardan eğitime devam eden TRT EBA TV yayın akışı, haftalık olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. İşte, 11 Ocak 2021 TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı bilgileri
TRT EBA TV 11 OCAK İLKOKUL YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.
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TRT EBA TV 11 OCAK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI
EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.
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TRT EBA TV 11 OCAK LİSE YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI
EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.
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