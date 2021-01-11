TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izle! 11 Ocak TRT EBA TV yayın akışı

TRT EBA TV 11 Ocak canlı yayın bilgileri ile uzaktan eğitim için süreç devam ediyor. ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılan kanallardan eğitime devam eden TRT EBA TV yayın akışı, haftalık olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. İşte, 11 Ocak 2021 TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın akışı bilgileri

TRT EBA TV 11 OCAK İLKOKUL YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

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TRT EBA TV 11 OCAK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

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TRT EBA TV 11 OCAK LİSE YAYIN AKIŞI / DERS PROGRAMI

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

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