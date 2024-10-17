Tropik hastalıklara ‘iklim’ doktorları

Haberin Devamı

AVRUPA’da bu yıl kayıtlara geçen en sıcak yazın yaşanması ve sivrisineklerden kaynaklanan hastalıkların boyut değiştirmesi tıp eğitimine yönelik yeni çalışmalar başlattı. Glasgow Üniversitesi liderliğinde, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerden 25 tıp fakültesinde, 10 binden fazla öğrencinin eğitimine iklimle ilgili dersler eklenecek. Bu amaçla kurulan Avrupa İklim ve Sağlık Eğitimi Ağı’nın (ENCHE) Eşbaşkanı, Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Camille Huser oluşumla ilgili şu bilgileri verdi:

MÜFREDATA EKLENDİ

“Geleceğin doktorları, şu anda görmedikleri farklı bir dizi hastalık görecekler. Bunları fark edebilmeleri için eğitim şimdi başlamalı. Dang humması, sıtma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar Avrupa’daki tıp fakültelerinin müfredatında daha büyük bir yer kaplayacak. İklim değişikliği daha önce görmediğimiz yeni bir hastalık yelpazesi yaratmayacak. Ancak var olanlar daha da kötüleşecek. Örneğin diyabet, insanların iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği bir şey değil. Fakat semptomlar ve komplikasyonlar iklimin değiştiği bir dünyada daha da kötüleşiyor. Antimikrobiyal direnç de iklim bozulmasıyla daha da kötü bir hale geldi. Bunun doktorların eğitim sürecinde çalışılması artık çok önemli. Müfredat kapsamında öğrencilere bir rahatsızlığın yönetimindeki değişikliklerin nasıl bir etkiye sahip olabileceği de gösterilecek. Örneğin astımda kullanılan ve sera gazı yayan solunum cihazları yerine hastanın rahatsızlığını kontrol altında tutmanın daha çevreci yolları gösterilecek. Özetle ağın amacı geleceğin doktorlarının iklim değişikliği konusunda okuryazar olmasını sağlamak.”

Haberin Devamı

Dr. Camille Huser

PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU: TÜRKİYE’DE UZMAN YOK

Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu bölgesinin Devlet Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tropikal hastalıkların arttığı bir yer olarak belirtildiğini aktaran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: “Tropikal bir ülke olmamamıza rağmen sivrisinek ya da kene kaynaklı vektörel hastalıklar artıyor. Ancak ülkemizde bu yönde tedavi yapacak uzman doktor yok. Bu konuda tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığı ile birlikte ya da kendi içlerinde gerekli adımları atmalı. Hep aynı tip uzman yetiştirmemek gerekiyor. İklim değişirken uzmanlıklar da değişmeli. Tropikal hastalıklar artıyor. Polenler, küfler çoğalacak. Adını hiç bilmediğimiz, şu anda Afrika’da olan hastalıklar bizde de görülecek. Bunları görüp ona göre harekete geçilmeli.”

Haberin Devamı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu