Troll ne demek? Trollemek ne anlama gelir?

Bu sözcüğün kökeni İngilizcedir. Dilimizde alaycılık, mizahi bir üslup anlamında kullanılmaktadır.

Troll Ne Demek?

Sosyal medyada açılan fake hesaplar, troll olarak nitelenir. Bu hesapların hedefi, kitlelerin düşüncelerini etkilemektir. Sosyal medyada bu hesaplar çok sayıda paylaşım yaparlar. Ve bazı fikirleri insanlara kabul ettirmeyi hedeflerler.

Troll sözcüğü aynı zamanda İskandinav çocuk hikayelerinde geçmektedir. Bu hikayelerde troller, olağanüstü, canavar görünümlü yaratıklardır.

Trollemek Ne Demek?

Trollemek, sosyal medyada kullanılan bir kavramdır. Sosyal medyada açılan bazı hesaplardan insanları etkilemeye çalışmak şeklinde açıklanabilir. Bazı konularda insanları tartışmaya sevk etmek, insanları birbirine düşürmeye çalışmak trollemektir. Bu kimseler genellikle çeşitli konularda aşırı fanatik düşünceler taşırlar.