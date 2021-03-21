‘Trol savcı’ hâkim karşısına çıkıyor

Mesai saatleri içinde Twitter’dan açtığı “Sayın Müsteşar” isimli trol hesapla devlet büyüklerine küfürler savurduğunun tespit edilmesinin ardından açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “iftira” suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle hazırlanan iddianame Samsun Ağır Ceza Mahkemesi’nce oybirliğiyle kabul edildi. 3 Mayıs 2021 günü ağır ceza mahkemesine çıkacak olan Gündüz’ün iddianamede Twitter adresinin ‘hohmustesari@gmail.com’ mail adresi üzerinden 2016’nın ağustos ayında oluşturduğu anlatıldı.

TWITTER HESABINI BTK TESPİT ETTİ

İddianameye göre, Gündüz’ün kullanımında olan cep telefonu numarası Twitter kurtarma paneline yazılarak arattırıldı. Söz konusu numaranın “@hohmustesarı” isimli hesaba entegre olduğu belirlendi. Hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edilip, alelacele aralık ayında kapatıldığı tespit edildi. Gündüz’ün kullanımında olan cep telefonu numarasına ait HTS kaydı BTK’dan istendi. BTK’dan gelen verilere göre “@hohmustesarı” hesabının kurtarma bilgilerinin, Twitter tarafından Gündüz’ün cep telefonu numarasına mesaj olarak gönderildiği ortaya çıkarıldı.

TELEFONU SUYA ATIP ANA KARTINI KIRMIŞ

Özcan Muhammed Gündüz verdiği ifadesinde, uzun zamandır söz konusu numarayı kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını öne sürdü. İddianamede, Gündüz’ün esrarengiz bir şekilde yeni telefon aldığı tarihin soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştığı 4 Ocak tarihine denk gelmesi dikkat çekici bulundu. Telefonun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi. Ana kartı kırılan ve hasar gören cep telefonunun üzerinde bu nedenle imaj alma işlemi bilirkişi tarafından yapılamadı.

‘İFADESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS’

Gündüz alınan ifadesinde, kullandığı cep telefonu 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak’ta yenisini satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü. Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Gündüz, “Suya düştüğünü söyledim. İki tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan ve parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler” ifadelerini kullandı. İddianamede Gündüz’ün ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

SAVCI YALAN İFADE VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelerde Özcan Muhammed Gündüz’ün kullanımında olan cep telefonu numarası ile Twitter’a giriş yaptığı tespit edilmişti. Gündüz’ün soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, sosyal medya (Twitter) hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gündüz’ün kullandığı “0530.. .. 39” numaralı cep telefonundan hangi tarihlerde Twitter’a giriş yaptığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) İnternet Trafik Bilgileri Verileri’ni (CGNAT) istedi. BTK’dan gelen cevabi yazı iddianamede yer aldı. Suça konu paylaşımların yapıldığı tarih ve saatlerde Gündüz’ün cep telefonuyla Twitter’ın Türkiye’deki IP adreslerine bağlanıldığı ve verilerin uyuştuğu kaydedildi. Bu saatler arasında mesai saatlerinin de olması dikkat çekici bulundu.

HSK’DAN DA SORUŞTURMA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu da Savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında idari soruşturma yürütüyor. Gündüz, soruşturma kapsamında açığa alındı ama mesleğe devam edip edemeyeceğine HSK 2. Daire karar verecek. HSK müfettişleri soruşturmayı sürdürüyor.

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