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'Tripod' isimli kedi esnafın maskotu oldu... 'Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor'

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#Kedi#Ankara#Veteriner Hekim
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 11:28

Başkentte bir veteriner kliniğinde yaşayan üç bacaklı kedi "Tripod" engeline rağmen enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline geldi.

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Tripod, henüz 2 aylıkken aracın motoruna sıkışarak bir bacağı ciddi yara almış halde hayatta kalma mücadelesi verirken fark edildi.

Veteriner hekim Şeyma Şahin'in kliniğinde tedavi altında alınan Tripod'un bacağı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ampute edildi.

Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
Üç bacaklı olmasından dolayı klinik çalışanlarının "Tripod" ismini verdiği kedi, kısa sürede toparlanarak yaşama tutundu.
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti.
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
"BU HALİYLE ÇEVREDEKİ KÖPEKLERİ DÖVÜYOR"

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Şahin, yaptığı açıklamada, Tripod'un yaşama azmiyle herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Tripod'un henüz 2 aylıkken bir bacağının ampute edildiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Şahin, "6 aydır bizimle. O kadar enerjik ki kimse tek bacağının olmadığını anlamıyor.

Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
İnsanlar 'İsmini neden Tripod koydunuz?' diye sorduğunda, 'Üç bacaklı olduğu için' dediğimizde engelini fark ediyor." diye konuştu.
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
Tripod'un enerjik haliyle kısa sürede çevredekilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Şahin, esnafın maskotu haline geldiğini, çevredeki herkesin onu tanıdığını söyledi.
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor

Bir bacağının olmamasının Tripod için bir engel oluşturmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Üç bacaklı olması hiçbir şeyi değiştirmiyor, çok yaramaz, oldukça hareketli ve enerjik bir kedi. Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor. Komşunun köpeği bile Tripod'dan çok korkuyor.

Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor
Sosyal medyada Tripod'un bir videosunu paylaştım. Herkes altına videoyu hızlandırıp hızlandırmadığımı sordu. Videoda herhangi bir oynama yok. Çok hızlı koşuyor, kapıların üstüne çıkıyor. Engelli bir kedi olmasına rağmen hayat dolu. Çok mutlu bir kedi, kendisiyle çok barışık."
Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor


Tripod isimli kedi esnafın maskotu oldu... Bu haliyle çevredeki köpekleri dövüyor

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#Kedi#Ankara#Veteriner Hekim

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