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99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

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#Gazi Koşusu#Hipodrom#At Yarışları
99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

99. Gazi Koşusu’nda jokeyler kadar yarışı tribünden takip eden ünlü isimler de büyük heye-can yaşadı. Birçok ünlü ismin yer aldığı localar rengârenkti.30.06.2025 02:15

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ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl da büyük heyecana tanıklık etti. 99. Gazi Koşusu’nda at üzerindeki jo-keyler kadar yarışı tribünden takip eden ünlü isimler de büyük heyecan yaşadı. Birçok ünlü isim, yarışları hipodrom.com’un Zeytinburnu Veliefendi’deki locasında takip etti.

99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

Bu büyük heyecanı yaşayanlar arasında Aslı Bekiroğlu, Uğurcan Günay, Atakan Özkaya, Burç Kumbet-lioğlu, Ceren Benderlioğlu, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Emir Can İğrek, Ferit Kaya, Fur-kan Palalı, Merve Dizdar, Serra Pirinç, Yasmin Erbil, Yiğit Poyrak, Wilma Elles, Arda Türkmen, Melodi Erbilliler gibi çok sayıda ünlü isim yer aldı. Şıklıklarıyla göz dolduran ünlü isimler, tri-bünlerde renkli görüntüler oluşturdu.

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99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

Uzak Şehir’in oyuncularından Atakan Özkaya, koşu için “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu-rada anıyor olmak bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bugünü daha da özel kılan şey bu. 99 yıldan bahsediyoruz umarım daha uzun süreler de bahsederiz. İlk defa izleyeceğim o yüz-den çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

Eşref Rüya dizisinin sevilen oyuncusu Ceren Benderlioğlu: “99. Gazi Koşusu için buradayız. Atamızın açtığı yolda 99. kez onu temsil etmek için buradayız. Böyle bir atmosferin içerisin-de olacağımızı tahmin etmiyordum.

99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

Buranın deneyimi daha farklı. Profesyonel şekilde ata biniyorum, senelerdir biniyorum. Ata binmeyi çok seviyorum” diye konuştu.

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99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

99. Gazi Koşusu’nda tribünler çiçek açtı

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#Gazi Koşusu#Hipodrom#At Yarışları

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