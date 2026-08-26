Tribündeki provokasyona 5 gözaltı

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda 24 Ağustos’ta oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

SARI POŞETLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Turka Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve 6222 sayılı Kanun 14 maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir.”