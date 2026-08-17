Tribün zorbası

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Ankara’da önceki akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada; bir Gençlerbirliği taraftarı, babası ile maça giden çocuğun tribünde Fenerbahçe forması giymesine tepki gösterdi. Bu kişinin tepkisine çevresindeki birkaç kişi daha katıldı. Tepkiler sonrası çocuğun üzerindeki forma çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet’ ile ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçu’ndan soruşturma başlattı. Polis, tepki gösteren Şenel Akdemir’i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Akdemir, ‘ev hapsi’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GENÇLERBİRLİĞİ: KABUL EDİLEMEZ

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Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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FENERBAHÇE’DEN LYON MAÇINA DAVET

Fenerbahçe de Gençlerbirliği taraftarlarının formasını çıkarttığı minik Fenerbahçe taraftarını salı günü Kadıköy’de oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçına davet etti.



Sanal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Tribünlerde holiganizme geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu koruyacağız” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir” dedi.