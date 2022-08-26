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Tribün lideri Seyit Subaşı'na saldırı anı kamerada

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#Beşiktaş#Seyit Subaşı#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 20:40

Beşiktaş’ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı’nın (45), Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin kafesinde öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayrampaşa’da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı. 

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı’ya silahla ateş ettiği ve Subaşı’nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

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#Beşiktaş#Seyit Subaşı#Saldırı

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