Triaj nedir? Triaj uygulaması ne demek? Triaj alanı uygulaması hakkında bilgiler

Triaj, çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda (Olağan üstü haller), ölüm oranını azaltmak, öncelikli

tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda

yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir. Tıbbi alanda ilk kez napolyon savaşlarında uygulanmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında daha da geliştirilmiştir.

Triaj çadırı ile amaç hastane acil servisine başvuruların fazla olduğu zaman hastaları acil tedavi ihtiyacına göre belirli bir sıraya sokarak müdahale edilecek hasta sayısını maksimum seviyeye çıkararak süreyi verimli kullanmak ve hastaların

risklerini asgari seviyeye indirmektir.

TRİAJ NE ZAMAN BAŞLATILIR?

Çok yaralanmalı kazalardan sonra,

Yerel sağlık yanıt kapasitesini aşan sayıda yaralıların olduğu ani olaydan sonra

TRİAJIN AMACI

Yaşamın korunması,

İleride olabilecek yaşam kayıplarını ve ileri yaralanmaları önlemek,

Kısıtlı kaynakların korunması,

Hastanelerde aşırı yüklenmenin önlenmesi

TEMEL KURALLARI YÖNTEM

Basit ve herkes tarafından kabul edilmiş olmalı,

Tüm mağdurlara uygulanmalı,

Stabilizasyon olay yerinde başlamalı,

Triaj her tıbbi basamakta sürmeli,

Deneyimli ve eğitilmiş bir triaj sorumlusu tarafından yapılmalı.