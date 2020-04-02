Triaj nedir? Triaj uygulaması ne demek? Triaj alanı uygulaması hakkında bilgiler
Corona virüsü ile birlikte triaj çadırları yeniden gündeme geldi. Hastanelere koronavirüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başladı. Peki, triaj nedir? Triaj uygulaması ne demek? Triaj alanı uygulaması hakkında bilgiler
Triaj, çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda (Olağan üstü haller), ölüm oranını azaltmak, öncelikli
tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda
yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir. Tıbbi alanda ilk kez napolyon savaşlarında uygulanmıştır. Birinci dünya savaşı sırasında daha da geliştirilmiştir.
Triaj çadırı ile amaç hastane acil servisine başvuruların fazla olduğu zaman hastaları acil tedavi ihtiyacına göre belirli bir sıraya sokarak müdahale edilecek hasta sayısını maksimum seviyeye çıkararak süreyi verimli kullanmak ve hastaların
risklerini asgari seviyeye indirmektir.
TRİAJ NE ZAMAN BAŞLATILIR?
Çok yaralanmalı kazalardan sonra,
Yerel sağlık yanıt kapasitesini aşan sayıda yaralıların olduğu ani olaydan sonra
TRİAJIN AMACI
Yaşamın korunması,
İleride olabilecek yaşam kayıplarını ve ileri yaralanmaları önlemek,
Kısıtlı kaynakların korunması,
Hastanelerde aşırı yüklenmenin önlenmesi
TEMEL KURALLARI YÖNTEM
Basit ve herkes tarafından kabul edilmiş olmalı,
Tüm mağdurlara uygulanmalı,
Stabilizasyon olay yerinde başlamalı,
Triaj her tıbbi basamakta sürmeli,
Deneyimli ve eğitilmiş bir triaj sorumlusu tarafından yapılmalı.
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