×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trene binmek isterken ayağı sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Marmaray#Bakırköy#Ataköy İstasyonu
Trene binmek isterken ayağı sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:20

İstanbul'da Bakırköy, Marmaray Ataköy istasyonunda trene binmek isteyen yolcunun ayağı, tren ile duvar arasına sıkıştı. Kadın, yakınları ve görevlilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, Ataköy Marmaray İstasyonunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İstasyonda trene binmek isteyen bir kadın yolcunun ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı. Kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Özel güvenlik görevlileri ve yakınları kadının yardımına koştu. Bir süre sonra özel güvenlik görevlileri tarafından kadının ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaray#Bakırköy#Ataköy İstasyonu

BAKMADAN GEÇME!