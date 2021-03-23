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Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

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Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı

SAMSUN'da seyir halinde olan sürücü H.Ş. (73) yağmur sonucu kayganlaşan yolda fren yapınca hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi. Kazada, araçta bulunan H.Ş.'nin eşi Y.Ş. (71) yaralandı.

Tren yolu bariyerine çarpan araç devrildi, 1 kişi yaralandı
Kaza, saat 12.00 sularında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tren yolu kesişiminde meydana geldi. 55 AEV 239 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü H.Ş.'nin fren yapması sonucu kayarak hemzemin geçitte bulunan bariyere çarparak devrildi. Kazada, yolcu mahallinde bulunan Y.Ş., eşi H.Ş.'nin üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan Y.Ş.'yi Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

 

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