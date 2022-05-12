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Tren rayı hırsızları yakalandı

#Tren Rayı#Hırsızlık#Osmaniye
Tren rayı hırsızları yakalandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde demir yolunun yanındaki yedek rayları oksijen tüpü ile keserek çalmaya çalışan 3 şüpheliden 1'i suçüstü, 2'si evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Bahçe ilçesinde demir yolunun yanında bulunan yedek ray demirlerinin kesildiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye Bahçe Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, rayların yanında açık alanda bulunan 7 metre uzunluğundaki yedek rayların 1’er metre uzunluğunda kesilerek parçalandığı görüldü. Rayların hemen yanında 1 oksijen tüpü, 1 mutfak tüpü ve 1 demir kesmek için kullanılan oksijen tüpü aparatı ele geçirildi.

Tren rayı hırsızları yakalandı

Şüphelilerin kullandıkları otomobilin olay yerinde olduğu tespit edilirken H.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli S.G. ve M.B. ise aynı gün evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Bahçe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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#Tren Rayı#Hırsızlık#Osmaniye

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