Tren kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 20:47

Kütahya’da yolcu treni hemzemin geçitten geçmek isteyen kamyonete çarptı. Kazada 1kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Demirciören köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya-Balıkesir hattında seyir halinde olan ve içerisinde 22 yolcunun bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 43 UT 420 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, araçta bulunan Hüseyin Çömez (57), Bilal Düzel (49), Yusuf Düzel (27) ve Eray Düzel (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Çömez, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

