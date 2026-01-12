×
Tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı; kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 11:01

Kırıkkale'de tren, bariyeri kapalı hemzemin geçitte minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçeceği tren yolundaki bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan L.T. (35) idaresindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, rayda kaldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu sırada hızla gelen tren, hemzemin geçitte kalan minibüse çarptı. Sürücü son anda araçtan inip, kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan L.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

