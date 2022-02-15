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Tren çarptı, 1 kilometre sürüklendi! Otomobil bu hale geldi

#Kaza#Tren#Afyonkarahisar
Tren çarptı, 1 kilometre sürüklendi Otomobil bu hale geldi

Afyonkarahisar'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobil, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.

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Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi ile AFJET Isı Merkezi arasında kalan hemzemin geçitten gece yarısı geçmeye çalışan 03 ABN 969 plakalı otomobilin sürücüsü, trenin geldiğini fark edince araçtan indi.

Tren çarptı, 1 kilometre sürüklendi Otomobil bu hale geldi

Hemzemin geçitteki otomobile, Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, yaklaşık 1 kilometre sonra durdu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen ekipler, kaçtığı ileri sürülen sürücüyü bulmak için harekete geçti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tren çarptı, 1 kilometre sürüklendi Otomobil bu hale geldi

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#Kaza#Tren#Afyonkarahisar

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