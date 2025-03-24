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Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı

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#Kocaeli#Berber#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 15:47

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kuaförde müşteriye ait köpek tedirginliğe yol açtı. Üst kattan inen köpeği gören berber tezgahın üzerine çıkmaya çalışırken, müşteri ise kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Mart günü Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi’ndeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaförün üst katında, ismi öğrenilmeyen bir müşteriye ait köpek, aniden merdivenlerden alt kata indi.

Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı

Köpek, berbere ve tıraş ettiği müşteriye yönelince panik yaşandı. Berber tezgahın üzerine çıkmaya çalışırken, müşterisi ise oturduğu yerden hızlıca kalkıp kaçtı, savrulan berber koltuğu yere düştü.

Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı

Sesler üzerine alt kata inen müşteri, köpeğini tasmasından tutarak kontrol altına aldı.

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Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı
Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı

 

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#Kocaeli#Berber#Köpek

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