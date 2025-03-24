Traş sırasında büyük şok yaşadılar: Berber tezgaha çıkmaya çalıştı, müşteri koltuktan fırlayıp kaçtı

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Olay, 12 Mart günü Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi’ndeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde meydana geldi. Kuaförün üst katında, ismi öğrenilmeyen bir müşteriye ait köpek, aniden merdivenlerden alt kata indi.

Köpek, berbere ve tıraş ettiği müşteriye yönelince panik yaşandı. Berber tezgahın üzerine çıkmaya çalışırken, müşterisi ise oturduğu yerden hızlıca kalkıp kaçtı, savrulan berber koltuğu yere düştü.

Sesler üzerine alt kata inen müşteri, köpeğini tasmasından tutarak kontrol altına aldı.

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Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.