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Trapezapolis'in son hali yürek burktu... Defineciler talan etti

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#Denizli#Babadağ#Trapezapolis Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 12:10

Denizli’nin Babadağ ilçesinde tarihi MÖ. 2500-3000'lere dayanan Trapezapolis Antik Kenti, definecilerin hedefi haline geldi. Yapılan kaçak kazılarda talan edilen antik kentteki tarihi eserlerde oluşan tahribat ise her geçen gün büyüyor.

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Ülke genelinde define avcılarının tarihi yapılara zarar verdiği zararın son örneklerinden birisi Denizli’nin Babadağ ilçesinde bulunan Trapezapolis Antik Kentinde meydana geldi. İlçeye bağlı Bekirler Mahallesi Boludüzü mevkiinde bulunan antik kentin geçmişinin MÖ. 2500-3000 tarihine dayandığı tahmin ediliyor. Kuzeyden güneye doğru uzanan düzlük üzerine, arazinin coğrafi yapısına göre kurulan antik kentin, yüzeyde bazı yapı kalıntıları ortaya çıkmış durumda.

Trapezapolisin son hali yürek burktu... Defineciler talan etti

Yüzeydeki kalıntıları yerinde inceleyen uzmanlar, tarihi yapılarda Roma ve Bizans dönemi özelliklerinin olduğunu belirtiyor. Antik kentte arkeolojik kazı yapılmadığından kalıntıların çoğunun toprak altında olduğu ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkartılması için en yakın zamanda bölgenin koruma altına alınarak çalışmalara başlanılması gerektiği belirtiliyor.

Trapezapolisin son hali yürek burktu... Defineciler talan etti

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Trapezapolis Antik Kentindeki bazı yapılarda, arkeolojik buluntular, taşları oyulmuş yapılar, binalar, geometrik şekiller ve çok sayıda işlenmiş eserler bulunuyor. Defineciler tarafından da tahrip edilen ve uzun bir süredir bakımsız olan antik kentin şimdilerdeki hali ise yürek burkuyor. Definecilerin hedefi olmaktan bir türlü kurtulamayan ve toprak altında gömülü kalan antik kent, asırlardır gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Trapezapolisin son hali yürek burktu... Defineciler talan etti

"KAÇAK KAZILARLA TALAN EDİLMİŞ DURUMDA VE BAŞIBOŞ BIRAKILMIŞ BİR YERE DÖNÜŞMÜŞ"

Definecilerin altın bulma hayaliyle talan ettiği antik kentin araştırılması için yetkililerin el atmasını talep eden araştırmacı, yazar ve kaşif Ümit Şıracı, “Burada bulanan antik kent, Denizli merkezine çok yakın bir noktada da yer alıyor. Burası Bekirler Mahallesi'nin altında ve tarihte ise Trapezapolis adıyla geçiyor. Trapezapolis Antik Kenti, Denizli ilinde bulunan diğer antik kentler kadar büyük bir yer ama çok fazla bilinmiyor. Kaçak kazılarla talan edilmiş durumda ve başıboş bırakılmış bir yere dönüşmüş. Yetkilerden tarafından en kısa zamanda buranın koruma altına alınması ve kazı çalışmalarının yürütülmesi tarihimize ışık tutmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Trapezapolisin son hali yürek burktu... Defineciler talan etti

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#Denizli#Babadağ#Trapezapolis Antik Kenti

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